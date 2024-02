Igal oraval on oma pähklipäev

Kaja Kallas: „Venemaa tahab, et me usuksime, et tal on kõik hästi.“ Kas sanktsioonid mõjuvad?

Eesti peaminister kutsub üles mitte uskuma Venemaad, kes hoopleb kõigest hingest sellega, kuidas teda sanktsioonid ei sega. Tegelikult pilt nii roosiline pole, kuigi paljud numbrid paistavad normaalsed.