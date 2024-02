Juhtkiri

Ajakirjanduse ees olgu kõik võrdsed. Ja, näete, ongi

Bonnieri preemia seekordne jagamine näitab, et ole sa ühiskonna silmis kes tahes – kui sinu tegudes või sõnades on põhjust kahelda, siis toob uuriv ajakirjandus faktid päevavalgele ja laseb neil enda eest kõnelda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Vaba ja uuriv ajakirjandus on luksus, sest demokraatlikus riigis elamine on luksus. Hans-Jacob Bonnier tõi nende perekonna nime kandva uuriva ajakirjanduse auhinna võitjate väljakuulutamisel peetud sõnavõtus esile, et vaid 14% maailma elanikkonnast elab päriselt demokraatlikus riigis. 68% ei ela, ülejääva 18% kohta võib öelda „nii ja naa“.