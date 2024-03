Juhtkiri

Äripäev

7. märts kell 4:00







Kui palju sa tänavu palka tõstad?

Foto: Anti Veermaa

Palgatõusu teema on tänavugi igale tööandjale üsna vältimatu pähkel pureda, isegi kui märgid näitavad üldise palgasurve leevenemist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Paljud tööandjad on tunnistanud, et päev, mil avalikustatakse palgastatistika, pole leebelt öeldes kergete killast, mõni ütleb otse, et lausa ebameeldiv. Seda isegi juhul, kui avaldatavad kasvunumbrid erilist üllatust ei sisalda. Aga nagu seesinane päev vältimatult saabub, nii on Äripäeva meelest vältimatu, et tööandjal tuleb palgatõusu teema enda jaoks läbi mõelda.