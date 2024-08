Tagasi 01.08.24, 06:00 Me tusameele languskvartalid Majanduses tuleb kindlustunne tagasi saada ja kasvurajale naasta. Mõned õrnad märgid seda justkui lubavad, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Me tusameele languskvartalid Foto: Anti Veermaa

Kõige pimedam aeg öeldakse olevat enne koitu. Kui parasjagu selles pimeduses viibida, tahaks juba kangesti valgust või vähemasti teada, millal valgeks läheb – oleks lihtsam. Äripäeva meelest kirjeldab see üsna hästi Eesti majanduse seisu. Kuigi mõnigi prognoos on püüdnud meid selles ajas positsioneerida, mõni tundub koguni nägevat valguskiiri, siis tegelikkus, mis tuleb meile statistika kaudu, ei anna alust arvata, et midagi momentaalselt muutub.

