Ja läkski lahti. Alates eilsest saavad jaeinvestorid märkida riigivõlakirju . See on samm, mida paljud riigieelarve ning laiemalt arukalt majandamise üle kaasa mõtlevad inimesed ja asutused – nende hulgas Äripäev nii mõneski juhtkirjas – on soovitanud ja oodanud. Nüüd on pakkumine käes ning patt oleks valjult kritiseerida, ehkki mõningaseks nurinaks põhjust jagub.