Tagasi 22.07.24, 12:12 “Kuum tool”: nüüd saavad demokraadid öelda, et Trump on seniilne vanamees Argument, et USA demokraatide presidendikandidaat on liiga vana, langes seoses Joe Bideni loobumisega ära ning partei võimalused Donald Trumpi vastu sõltuvad nüüd sellest, kui ühtselt minnakse uue kandidaadi taha, rääkis Toronto ülikooli professor, ajaloolane ja politoloog Andres Kasekamp Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.

Toronto ülikooli professor, ajaloolane ja politoloog Andres Kasekamp.

Foto: Neeme Korv

Kasekamp tõi ka välja vastuolu, et majandus, mis nii eraisikute kui ettevõtete vaates on USA valimistel tavapäraselt määrav tegur, seekord varasemal moel ei tööta. “USA majandusel läheb hästi, ent objektiivselt paljud Donald Trumpi valijad, kes sellest on ka kasu saavad, käituvad omaenda majandushuvide vastu,” märkis politoloog.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun