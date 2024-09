Tagasi PRO 17.09.24, 13:28 Raudse haardega Euroopa president: von der Leyen kõrvaldas konkurendid Uus Euroopa Komisjon, järjekordne Donald Trumpi tapmiskatse ja Saksamaa enesekeskne Hiina-poliitika.

Ursula von der Leyen on tõusnud üheks mõjukaimaks Euroopa Komisjoni juhiks. Foto: AP/Scanpix

Alanud nädal on vähemasti briifingu perspektiivist Euroopa päralt, sest äsja sai selgeks, missugune näeb välja tulevane Euroopa Komisjon. Esmasel vaatlusel tundub, et Läänemere-äärsed riigid on esindatud päris prominentselt.

Pole aga selge, millest kõneleb tõik, et USA ekspresidendi tapmiskatse ei tekita enam suurt erutust. Aga et Washingtoni ja Berliini poliitika on Venemaa ja Hiina suunas endiselt ja ettearvatult lühinägelik, on mõistagi jätkuvalt masendav.

Ängistav jalalohistamine Ukraina abistamisel. Ehkki USA vihjas, et lubab Ukrainal lõpuks oma kaugmaarakettidega ka sihtmärke Venemaal tabada, pole Washington veel ametlikku otsust teinud. Aprillis saatsid ameeriklased sedasorti rakette küll poolsalaja Ukrainasse, ent siiani pole nad lubanud nendega üle piiri tulistada. Ehkki Moskvani 300kilomeetrise ulatusega ATACMSitega ei lase, jääb laskeulatusse mitu olulist lennubaasi ja teisi militaarsihtmärke.

Samal ajal jätkab Venemaa Ukraina tsiviiltaristu pommitamist. Harkivis sai taas pihta elumaja, mistõttu sai vähemalt üks inimene surma ja poolsada viga. Ning Venemaa kasvatab ka oma armee suurust, küündides aasta lõpuks pooleteise miljoni meheni. Veel sõja alguses oli relvajõududes veidi üle miljoni mehe. Praegu jätkub mobilisatsioon, ent mehi väravatakse ka äsja oma aasta ära teeninud ajateenijate seast.

