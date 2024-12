Mida rohkem on neid, kes end Temust puruodavostlemise ebamoraalsusest häirida ei lase, seda jõudsamalt see siinset turgu üle võtab – vaba maa ikkagi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Hiina veebipood Temu on ainult kaks aastat vana, Euroopas alustas see tegevust mullu aprillis, kuid näikse nüüdseks kõikjal olevat. Oma esimesel tegutsemisaastal müüs Temu kaupa 18 miljardi dollari eest. Nagu Tuftsi Ülikooli professor Ken Pucker on märkinud , siis näiteks kiirmoeketil Zaral võttis 10 miljardini jõudmine ligi 30 aastat.