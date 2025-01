Lepiks kokku, et ei söö end rasva

Lõviosa Donald Trumpi täitevkorraldustest on suunatud paljude ameeriklaste esimure – immigratsiooni – lahendamisele. Osa korraldusi on revolutsioonilised, kuid selles nende häda seisnebki – need võivad olla Ameerika Ühendriikide põhiseadusega vastuolus ning saada kohtute poolt tõkestatud, kirjutab Delovõje Vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen.