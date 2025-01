Tagasi 31.01.25, 06:00 1000 korda: “Me usume Eestisse!” Värskelt ilmunud kodubörsi investorite TOP 1000 kinnitab üht – usk Eesti majandusse pole kuhugi kadunud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Öeldes “Me usume Eestisse!” tekib ridamisi seoseid. See on näiteks üks Eesti jalgpallikoondise toetajate vanimaid lööklauseid, mida skandeeriti tribüünidel ja mis on kirjutatud staažikatele sinistele sallidele. Mõnele võib sõnaühendiga “usun Eestisse” meenuda kunagine Edgar Savisaare valimisloosung.