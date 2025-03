Tagasi 03.03.25, 12:01 Poliitikavaatleja: Trump teeb seda, mida lubas Ameerika Ühendriikide inimesed valisid omale sellise presidendi, kes lubas USAsse raha tagasi tuua ja seda Donald Trump üritabki teha, rääkis poliitikavaatleja Lauri Tankler.

USA president Donald Trump lubas USAsse raha tagasi tuua ja seda ta üritab teha. Foto: Zumapress.com/Scanpix

Ameeriklaste jaoks on elu kallis ja majandusel ei lähe hästi, kuid samal ajal kulutab riik miljardeid dollareid Ukraina ja Iisraeli toetuseks. Seetõttu hääletasid paljud Trumpi poolt, sest ta lubas selle raha tagasi tuua ja parandada eluolu USAs, selgitas Tankler Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Sellest vaatest lähtudes, mis reedel juhtus, ja see, kuidas Ameerika Ühendriikides on Donald Trump end positsioneerinud, on sisuliselt see, mida ta lubas,” ütles Tankler.

Poliitikavaatleja arutles ka demokraatide ja teiste riikide liidrite suhtumise üle Trumpi sammudesse ning selle üle, kas ameeriklased võivad lähiajal protestima hakata.

Vestles Lauri Leet.