Tagasi 21.03.25, 15:16 Michal, ära jända kvoodiga, kaota see ära Eesti julgeoleku peamine garant on majanduse kasv, ent meil ei jagu majanduse elus hoidmiseks või kasvatamiseks juba väga varsti inimesi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva toimetus julgustab peaminister Kristen Michalit ära kaotama seda (üürikest?) hetke, mil sotsid on valitsusest eemale tõrjutud, ja selle asemel, et välistööjõu kvooti suurendadada ning teha keeruline rakendusmehhanism ja erandite süsteem, see talongiajastust pärinev kvoot üldse ära kaotada. Tulla sarnaselt meie heade naabritega läänelikku väärtusruumi ka sel teemal.