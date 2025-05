Tagasi 05.05.25, 15:00 Warren Buffett ja igavad 5 502 284% tootlust Warren Buffett muutis igavalt investeerimise põnevaks ja tegi maailma seeläbi rikkamaks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

94aastane mees teatas ettevõtte tegevjuhi kohalt taandumisest ning inimesed kogu maailmast imestasid. Mitte selle üle, et ta nii kaua vastu pidas, vaid selle üle, et nõnda äkki…

Kõik said ju aru, et maailma edukaima valdusfirma Berkshire Hathaway legendaarse juhi, ajaloo kuulsaima investori Warren Buffetti lahkumine ja ammu välja valitud mantlipärija Greg Abeli asemele astumine on kõigest aja küsimus, kuid Buffetti ainulaadsus ja (pealtnäha) igikestev vorm ning mälestus tema äripartnerist Charlie Mungerist, kes töötas kuni kuu aega enne oma 100. sünnipäeva saabunud surmani, tegid uudise ikkagi üllatavaks. Nagu Munger juba palju aastaid tagasi Buffetti kohta ütles: „Raske uskuda, kuid ta muutub iga aastaga paremaks. Enamik 70ndates eluaastates mehi ei arene, aga Warren küll. Ent see ei saa kesta igavesti.“

Buffett lahkub tipus, resümeeris investor Toomas . Mis saab edasi? Kuulakem siinkohal taas Mungerit, kes leidis Buffetti lahkumist ette kujutades, et Berkshire’i ettevõtete omandamise pool ei ole siis enam sama edukas, aga ülejäänud tegevussuundades jätkatakse suuresti vanaviisi. Ning et tegelikult pole ka uute ettevõtete omandamisega häda midagi.

5,5 miljonit. Tootlust!

Kõlab isegi igavalt, kas pole? Kuid Warren Buffetti – kes on öelnud, et soovib, et teda jäädaks mäletama ennekõike õpetajana – pärand investorina ongi niisugune. Stabiilne, et mitte öelda igav.