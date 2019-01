Taeblas tegutsev Cipax Eesti AS kihutab täiskäigul edasi

Läänemaal asuv Taebla alevik on väike, kuid seal tegutsev tootmisettevõte Cipax Eesti AS sõna otseses mõttes suur. Uhkusega võivad nad tähistada 29. märtsil oma 25. tegutsemisaastat Eestis ning tõdeda fakti, et ollakse Baltikumi ja Põhjamaade rotatsioonivalu meetodil plastmasstoodangut tootvate ettevõtete absoluutne tipp.

Cipax Eesti AS müügitulu oli 2017. aastal veidi enam kui 10 miljonit eurot ning kasvas aasta varasemaga võrreldes 5%. 2018. aastaks plaaniti ettevõte käibeks 10,3 miljonit eurot.

"Ületasime plaanitut ehk lõpetasime aasta 10,6 miljoniga,“ ütleb Cipax Eesti AS tegevjuht Kaido Sasse.

Kaido Sasse , Cipax Eesti AS tegevjuht Alanud aastal paneks miljoni otsa ehk kokku käivet 11,3 miljonit eurot. Kui aasta läheb nii, nagu see alanud on, siis saame selle ka täis. Pole kahtlustki!

Firma rajas Vormsil elanud ja sealt Rootsi emigreerunud väliseestlane

Cipax Eesti AS on aktiivselt tegutsenud alates selle loomisest 1994. aastal. Firma rajajaks oli Vormsil elanud ja sealt Rootsi emigreerunud väliseestlane Axel Friberg. Algselt plaanis ta ettevõtte püsti panna kodusaarele, kuid õnneks idee teostuseni ei jõudnud.

"Vormsil oleksid kohe tekkinud tööjõuprobleemid ja meretagused veod poleks end ära tasunud,“ sõnab Sasse, kes on Cipaxi asukohaga Taeblas enam kui rahul.

Viis aastat tagasi töötas Cipaxis 64 inimest ja töö käis kahes vahetuses. Täna läheneb töötajate arv sajale ning masinad huugavad kolmes vahetuses. "Sel aastal plaanime töötajate arvu suurendada, kümmekond inimest tuleb juurde võtta,“ räägib ettevõtte juht.

Cipaxi tähtsus tööandjana on suur. Pool tööjõust tuleb Taeblast ja lähikonnast, teine pool kaugemalt – Haapsalust Kullamaani.

Tootmistšehhis käib kibe töö – käed käivad, tooted valmivad. 12000 ruutmeetrile sätitud ruumid on jaotunud tööfaaside järgi: ühes ruumis valatakse plasttooteid, teises toimub järeltöötlus ja kolmandas pakendatakse ning ladustatakse.

Ahjus "küpsemas" detailid kauaaegsele tellijaile

Ahjusid on Cipaxis hetkel kokku viis – neli valminud Inglismaal, üks Ameerikas. Suvel saabub Itaaliast kauaoodatud kuues ahi.

"Tegu on gaasiküttel töötavate ahjudega, kus pöörleva võlli külge kinnitatud metallist vormide seintele sulab plastpulbrist tooraine. Kui see jahtub, omandab ese vormi järgi antud kuju. Töölised eemaldavad plastiku ümbert metallvormi ning toode ongi esmasel kujul valmis,“ tutvustab Sasse rotovalu meetodit ning ütleb, et ühe suure toote valmimine võtab aega umbes tunni.

Jutuajamise keskel ongi ahjus "küpsemas" detail kauaaegsele tellijale, suurettevõttele Scania. Ka Volvole toodetakse pisikeses Taeblas ühtteist, näiteks kütusepaake ja tööriistakaste. Standardtoodetena valmivad Cipaxis plastmahutid ja -anumad, merepoid, settekaevud, päästeparved. Päeval, mil tehases ringkäiku teeme, valmivad tellimustööna hobustele mõeldud joogianumad, elektrisoojendusega ja puha.

Kaido Sasse , Cipax Eesti AS tegevjuht Tähtsaim, et hakkama saada, on eelkõige tahe tööd teha, lahtine pea ja töökad käed. Meie maja tublid inimesed on koolituse saanud kohapeal.

"Me oleme kõikidele tellimustele ja ideedele avatud. Näiteks Soome Valtra tehase uued traktorid on tõelised tehnikaimed! Disain mõeldakse välja, kuid siis tuleb masina alla ka paak mahutada. Sellised asjad toimuvad koostöös, paneme Valtraga pead kokku ning leiame sobivaima lahenduse. Kõik ideed, mis tulnud, on ka teostuseni jõudnud.“

Cipax Eesti ASi eksport on püsinud aastaid 95% peal. Opereeritakse suuresti Soome ja põhjamaade suunal. Ettevõtte mastaapsusest annab aimu tõik, et müügimehed on firmal Soomes, müügi- ja insenerikorpus asub Rootsis ning plaate valmistatakse Norras. Kui seal võimsusest väheks jääb, tuleb Eesti pool appi – tegemata ei jää midagi! Et veelgi rohkem klientide tellimusi täita, oodataksegi pikisilmi kuuenda ahju valmimist ja sellel askeldama asuvaid uusi inimesi.

Personalist kõneldes ütleb Kaido Sasse, et koolipingis seda tööd õppida ei saa ja väljaõpe toimub kohapeal. "Tähtsaim, et hakkama saada, on eelkõige tahe tööd teha, lahtine pea ja töökad käed,“ ütleb Sasse.

Tänases maailmas pole vähemmotiveerivam tõsiasi, et lisaks põhipalgale makstakse Cipaxis igal kuul ka kvaliteedi- ja efektiivsuspreemiat. "Meie inimesed on väga tublid, kuid eks see on kindlasti asi, mis mõjub üksnes positiivselt.“

