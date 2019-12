Saja aasta juubelit tähistav SUVA tutvustas oma uut identiteeti

Pika ja kirju ajalooga SUVA on küll erinevaid ajastuid näinud, kuid sammub rangelt valitud rada ning keskendub kangekaelselt jalgade tervise hoidmisele kvaliteetsete sokkide abiga. Suure juubeli eel tuli kaubamärk välja uue kujundusega ning tähtsat sündmust väärikalt esindavate uute toodetega.

Paelast ja nöörist said sukad ja sokid

Et ristsõnade või mälumängude harrastajatele elu lihtsamaks teha, räägime ülevaatlikult ka firma ajaloost ning tähtsamatest etappidest tänase kuvandi kujunemise taustal. AS SUVA eelkäija oli 1919. aastal asutatud AS Rauaniit, mille algsele paela- ja nööritootmisele lisandusid tasapisi sokid, sukad, sukapüksid ja trikootooted.

AS SUVA eelkäija, 1919. aastal asutatud AS Rauaniit reklaam

1940ndal ettevõtte tootmisüksused natsionaliseeriti ja neli aastat hiljem hakati tööle tekstiilivabriku Punane Koit nime all, mis jätkas sukkade ja sokkide tootmisega. Lisaks alustati seal ka siidriide ja tekstiilgalanterii tootmisega.

1940ndatest alates kandis tekstiilivabrik Punane Koit nime

1991. aastal loodi Riiklik Aktsiaselts SUVA, mis tuletati sõnaühendist sukavabrik. Kaks aastat hiljem vabrik erastati ning moodustati täielikult kodumaisel kapitalil tegutsev tänaseni Eesti suurim suka- ja sokivabrik AS SUVA. Ettevõtte omanikeks said senised töötajad, kuid juba suhteliselt alguses otsustas tänane omanik Viktor Saarestik firma ainuisikuliselt välja osta, sest suur omanikering ei suutnud ühtsetele eesmärkidele orienteeruda. Alates 2001. aastast kuni tänaseni on ta SUVA juhatuse esimees ja ettevõte kuulub perekond Saarestikule.

Tootmine toimus SUVA ajaloolises hoones Kalamajas Kotzebue tänaval. Nõukogude ajal arenes ja laienes vabrik jõudsalt, ehitati uued tootmishooned. Peale erastamist suutis uus omanik säilitada väärtusliku hoonete kompleksi, mis hiljem tunnistati tööstusarhitektuuri mälestiseks. Täna on see arhitektuurne mälestis leidnud uue väärika peremehe Eesti Kunstiakadeemia näol. SUVA meeskond on ääretult õnnelik, et tehase vana kodu sai just sellised elanikud. Täna tegutseb SUVA tootmine Akadeemia teel.

Viktor Saarestik , SUVA omanik SUVA on väga tänulik oma tublile ja väärtuslikule kollektiivile, kes hoiab kõrgel SUVA kaubamärgi kvaliteeti ja head nime!

Valikus on sokke muu hulgas nii mustri, materjali kui ka terviseseisundi järgi otsustajaile

Kodumaine suka- ja sokivabrik on aastate jooksul laiendanud tublisti tootevalikut, tuues turule populaarse rahvusmustritega sarja, üle maailma hinnatud antibakteriaalsed ja allergiavabad hõbelõngaga sokid ning spetsiaalselt diabeetikutele loodud sokid. Seda loomulikult lisaks kvaliteetsetele meriinovilla sokkidele, erinevatele laste, naiste ja meeste mudelitele ja nii edasi.

Jätkuvalt on üks hitt-toodetest ETNO mustriga sokk. Seda nii eestlaste kui ka välismaalaste valikus

Tootearendus on ettevõtte jaoks väga oluline ning juba mainitud diabeetikute sokid töötati välja koostöös Eesti Diabeediliiduga. Lisaks on võimalikud eritellimused kasvõi alates ühest sokipaarist. Seda võimalust kasutavad ettevõtted sageli reklaamsokkide ja -mütside kudumiseks. Kvaliteetsed sokid on praktiline ja meeldejääv kingitus oma koostööpartneritele ja töökaaslasetele.

SUVA valmistab ka spetsiifilisi torusokke haiglatele ja armeele. Ei ole unustatud ka sportlased. Kõikide spordialade jaoks on eraldi arendatud sokid ja põlvikud nende spetsiifikat arvestades.

Sortimendiga saab lähemalt tutvuda neljas kaupluses Eestis (kolm poodi Tallinnas ja üks Tartus) ning e-poes.

Viktor Saarestik , SUVA omanik Iga sokk on kombinatsioon suurtest masinatest ja osavate inimeste kätetööst. Kasutusel on ka veel väga vanad ja tänaseni truud Bentley masinad.

SUVA hoiab ehedat ja eestimaist

Selge on see, et saja aasta juubelit väga paljud ettevõtted tähistada ei saa ning Eesti ainsa sokivabrikuna võeti nõuks sellist erakordset sünnipäeva korraliku uuenduskuuriga tähistada. Moodsalt skandinaaviapärane uus logo ning julged ja stiilsed retrosokid on vaid killuke valikust, millega järgmist sajandit vallutama minnakse.

Kohalik kaupmees Eesti sukavabrikut siiski ei eelista

Põhjus, miks Eesti kaubandusketid ja väikesed edasimüüjad SUVA tooteid suuremas valikus ei paku, on pisut nukker. Eestimaise päritoluga toidu eelistamine on justkui uhkuse asi, kuid omade toetamine sokiletini kuidagi ei jõua ning nii peamegi võistlema riiulikohtade pärast odavama ja sageli ka mitte tervisliku eksportkaubaga.

Võimas patent hõbeniidiga sokkidel!

2000ndate alguses tuli SUVA turule uue kuulsa kaubamärgiga – hõbeniidiga sokid nimega X-static Silver Sock. Selleni jõuti Itaalias messil käies, kus SUVA esindaja sattus kokku hõbeniiti müüva ettevõttega. Viimane tutvustas Ameerikast pärit toodet, hõbedasisaldusega sokke, mida oli 20 aastat kiivalt saladuskatte all hoitud. Need arendati USA armee jaoks, kus kulus aastas miljoneid dollareid sõdurite jalahädade ravimiseks. Mädanevate haavade tekkimist peatasid ja tervenemist soodustasid just antibakteriaalsed ning soojareguleerivad sokid. X-Static hõbeniit on mitmete testide tulemusena parim lahendus mikroobide hävitamiseks ja nende tekke vältimiseks.

Müüjad andsid SUVA esindajale toki lõnga kaasa. Laboris selgus, et tegemist oli materjaliga, millest paremat pole tänaseni keegi suutnud välja mõelda. Piisava hõbedasisaldusega lõng on allergiavaba ning maailmas pole olemas jalasõbralikumat toodet!

Sageli arvatakse, et hõbe hoiab jalga higistamast, kuid tegelikkuses on vastupidi: mida rohkem jalg higistab, seda parem on, sest siis valguvad hõbeioonid mööda jalast väljunud vedelikku laiali ning hävitavad baktereid. SUVA ostis ameeriklastelt kohe toote litsentsi, tegi NAMSA laboris kõik vajalikud katsetused, mille alusel väljastati vastavad sertifikaadid ning tõi hõbeniidiga sokid Eesti turule.

Nipinurk usinatele taaskasutajatele: SUVA soovitab nippi, mis on ka laborikatsetes kinnitust leidnud. Nimelt hävitab seesama hõbedast niit, mis on kasutusel meie sokkides, nelja tunni jooksul 99% bakteritest ka joogiveest, muutes kraanivee joomiskõlblikuks! Seega, kui hõbeniidiga sokk on jalga panemise osas oma aja ära elanud, saab sellega edukalt asendada filterkannu filtri ning oma joogivett sellega puhastada. Nutikas, kas pole!?