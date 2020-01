Vastutame oma toodete eest, lahendame tekkinud probleemid ja hoiame kliendi rahulolevana kogu seadme eluea jooksul. Foto: Notebooks.ee

Mitte ainult turu parim hind, vaid ka kindel partner

15 aasta juubelit tähistav IT riist- ja tarkvarapakkuja Notebooks.ee paistab oma valdkonna ettevõtete seas silma maaletooja hindade ja personaalse teenindusega. „Oleme usaldusväärne partner, aitame klienti kogu seadme eluea jooksul,“ sõnab Notebooks.ee asutaja ja juht Argo Alaniit.

Alaniidu sõnul saavad nende partnerid rahuliku südamega hingata ka siis, kui tootega peaks tekkima probleem. „Enamik müüjaid saadab ostja kolmanda osapoole juurde ja nõnda saab kliendist probleem,“ räägib ta, lisades, et tootjagarantii esindaja vaatab aga igat juhtumit võrdselt ja nende jaoks ei eksisteeri personaalset ega paindlikku klienditeenindust.

Erinev ärimudel töötab kliendi kasuks

Notebooks.ee (edaspidi NB.ee) aga väärtustab pikka koostööd ja suhtub klienti ühesuguse hoolega, tulgu ta siis ostusoovi või murega. „Läheneme personaalselt, kuulame, teame, et saame kliendi probleemi alati positiivselt lahendatud, seda ka pärast garantiiaja lõppu,“ lausub Alaniit.

NB.ee fookuses on küll ärikliendid, kuid teenindatakse ka erakliente. Ettevõte peab oma tugevuseks hoolikat tootevalikut. „Me alustame äri ostuprotsessist, valime tooted, mis on äriklientide seas populaarsed, ennast tõestanud ja meile samuti meeldivad,“ kommenteerib ettevõtte juht.

Alaniidu sõnul on nende ärimudel olnud algusest peale erinev teiste valdkonna ettevõtete omast: hulgilaod kaotati vahelt ning tootja või nende suuremate partneritega sõlmiti võimalusel otsekontaktid, sest nemad on võimelised tootjat hindadega survestama. See julge samm päädis eduga ja sundis ettevõtte mugavustsoonist välja tulema.

„Kui vaadata üldist pilti, siis enamasti toetuvad müügifirmad hulgimüüjatele. See on ärimaastikul hästi tavapärane, sest see on lihtne,“ räägib Alaniit. „Tahtsime algusest peale teha teistmoodi, sest suurtel USA ettevõtetel käib IT-tootjatega kauplemine palju edukamalt, sest nad baseeruvad enamasti Ameerikas ja suudavad ostetava kogusega kaubelda alla toote hinna. Nende tuules suudavad nad tuua parimad pakkumised ka oma partneriteni,“ selgitab ta. Tootjad nagu Lenovo, Dell, HP ja Apple on siinkohal peamised kaubamärgid, mida NB.ee tooteportfellist võib leida.

Hulgilaod on aga mugavustsoonis ega võitle tootjaga soodsama hinna nimel. NB.ee on üks väheseid firmasid, kes töötab ka ostuprotsessis kliendi heaks, sest loomulikult sõlmivad nad vaid diile, mis on soodsamad kui kohalikel hulgiladudel.

Alaniidu sõnul on nad müüki paisanud vaid korralikud tooted ega pole ostnud lattu seda, mida ise kliendile pakkuda ega müüa ei tahaks. See on nii sellepärast, et koostöö kliendiga ei lõppe pärast arve esitamist. „Vastutame oma toodete eest, lahendame tekkinud probleemid ja hoiame kliendi rahulolevana kogu seadme eluea jooksul,“ selgitab ta. „Tõsi, vahepeal oleme lõiganud näppu mõne innovaatilise tootega, mis tundub teoorias vinge ja huvitav nii endale kui kliendile, kuid lõpuks praktikas võib osutuda hundiks lambanahas ja murda nii mõnegi ajukurru,“ möönab ettevõtte juht, kuid lisab, et just tänu sellisele konservatiivsele lähenemisele on nad orgaaniliselt kasvanud kogu aeg, iga aasta natukene.

Ärikliendi jaoks pole ostu sooritamisega veel kliendisuhe lõppenud

Peale mõistlike hindade pakub ettevõte teise hüvena esmaklassilist teenindust, mis säästab ennekõike ärikliendi aega ja raha. „Suurepärast teenindust pean tegelikult kõige olulisemaks, sest inimeste töötunnid lähevad järjest kallimaks ja näiteks programmeerijate tunnipalgad võivad olla 20-30 eurot,“ räägib Alaniit, lisades, et IT-ettevõtted ei saa lasta tekkida olukorral, kus töötaja on kas või ühe päev ilma arvutita. See ei tasu lihtsalt majanduslikult ära.

Niisiis võtabki Notebook.ee kliendi mured enda kanda, mis tal pärast tehnika ostu tekkida võivad. Ja mis kõige tähtsam – lahendab need kiirelt ja kvaliteetselt. Ettevõtte juhi sõnul pole vaja karta, et kui tood mõne tehnikavidina parandusse, siis pead ootama kaks nädalat. „Pakume asendust, mõtleme personaalselt kaasa ja leiame paindliku lahenduse,“ lausub ta.

„Võtame näiteks ühe suurema firma, kes arendab Eestis arvutimänge. Neil on üle 100 töötaja ja kui nad ostavad meilt aasta jooksul 100 arvutit, säästavad nad 30 000 eurot. Aga ega see hind suurele ettevõttele tegelikult nii oluline polegi, oluline on hoopis hea teenindus,“ selgitab ettevõtte juht. „Kui midagi juhtub, siis lähme kohale, kuulame ja viime end murega kurssis ja leiame lahenduse.“

Alaniit usub, et klienti peab suhtuma hästi ka siis, kui tal on probleem, mitte saatma teda teiste teenusepakkujate juurde. „Otsesuhtluse kaudu kliendiga saavad mured kiire ja tõhusa lahenduse, mis omakorda tugevdab ka kliendisidemeid. „Meie kliendid on meile lojaalsed ja see on parim kinnitus, et teeme head tööd,“ sõnab ta.

Keskkonnahoiu ja IT-teadlikkuse tõstmise plaan „Maroko“

Et mitte ainult Eestis ja Lätis toimetada, alustas ettevõte möödunud aastal äritegevust ka Marokos. „Hästi suur probleem on see, et vanemat tehnikat jääb nii palju üle,“ sõnab Alaniit ja toob näiteks, et iPhone 6 ei osta Eestis enam keegi, olgugi et need on endiselt suhteliselt head telefonid. Samamoodi on arvutitega.

„Oleme juba klientidele rääkinud, et kui neil on vana tehnika, siis nad ei viskaks seda minema, vaid tooks meile. Vaatame üle ja kui asjal on rahaline väärtus, siis maksame, ja kui mitte, siis utiliseerime,“ selgitab Alaniit uut ja õilistki äriideed.

Ta on leidnud lahenduse probleemile, mida teha tehnikaga, mida jääb üle nii Euroopas kui Ameerikas. Sest olgugi et kõik üritavad vana tehnikat kuhugi saata, ei oska keegi seda õigupoolest rakendada. Seetõttu asutatigi ettevõte Marokosse, et saata vana, kuid töökorras tehnika sealsetele elanikele. „Loomulikult ei ole plaanis saata sinna suvalist ja oma elu ära elanud prügi, sest ärifilosoofia on meil endiselt sama kursiga ka Mustal Mandril. Klient peab olema soetatava seadmega rahul ja see peab tema vajadused rahuldama.“

Ettevõtte juhi sõnul visatakse vana tehnika prügikasti, kuhu see jääbki seisma. Aga kui müüa see kasvõi 50 või 100 euro eest, siis see on ju igati mõistlik. „Inimeste standardpalk on Marokos 300 eurot ja Aafrika on suur ja lai.“

Kuid kasutatud tehnika Marokosse saatmisega veel kõik ei piirdu. „Tahame hakata sealseid inimesi tehnika vallas harima ja haridus on seal väga hinnas,“ teab Alaniit. „Inimesed on nõus investeerima enda ja laste haridusse, meie tahame hakata õpetama baasasju, näiteks kuidas kasutada Windowsi ja Apple’i tarkvara,“ ütleb ta lootusrikkalt, lisades, et kui põhiasjad selged, saavad nad edasi juba ise õppida.

NB.ee soov on ühtlasi marokolasi harida ning anda kasutatud tehnikale ja elektroonikale uus elu, millega säästa keskkonda ja prügimajandust. „Maroko elanikud ei pea enam tulema immigrantidena Euroopasse, vaid saavad endale koduriigis võimaldada hea palga ja töötingimused,“ räägib ta. „Arvuti annab neile värava maailma ja nad saavad ennast arvuti kaudu praktiseerida ja teostada.“ Sellisel viisil hoolitsetakse ka ökoloogilise jalajälje eest.

NB.ee-l on kontor ka Riias, kus äri käib sama põhimõtte järgi nagu Eestiski. Foto: Argo Alaniit

Juhi hea eeskuju motiveerib ka töötajaid

Nii nagu suhtumine töösse ja klienti, peab ka suhtumine kolleegi olema sõbralik ja hooliv. Ettevõtte asutajana ja juba keskkoolist saati arvutitega tegelenud Alaniit peab motiveeritud töötajate olemasolu tähtsaks. „Tihti mõeldakse, et prääniku ja piitsaga saab inimesi motiveerida, lühikeses perspektiivis seda ehk saabki ja riikides, kus inimesel pole söögiraha ning elukohta, rahaline präänik tõesti toimib,“ räägib ta. „Kuid mida paremaks inimeste elustandard muutub, seda vähem pingutatakse materiaalse eesmärgi ja vingema mugavuse nimel,“ leiab ta.

Alaniit usub, et kõige tähtsam on enda sisemine soov ja natuke kirge ning ambitsiooni olla oma töövaldkonnas parim. „Tõsi, parimaks saada on äärmiselt keeruline ja nõuab peale oskuste ka õnne, aga tibusammul paremaks saamist ei takista enamasti keegi ega miski peale iseenda.“

Töötajaid motiveerib Alaniit neile ise eeskujuks olles. Ka side juhi ja töötajate vahel ei tohi tema sõnul ära kaduda. „Väikse ettevõtte juht on nagu tiimiliider suures ettevõttes. Töötajad järgivad seda, mida teed, ja loodetavasti üritavad teha samamoodi, sest nad teavad, et kui nad teevad nii nagu mina, siis see meeldib mulle.“

Ettevõttel on Tallinna kontoris palgal kuus töötajat, juurde otsitakse veel kaht. „Meist keegi ei käi tööl hambad ristis, töö peab olema lõbus,“ on ettevõtte juht rahul.

NB.ee-l on kontor ka Riias, kus äri käib sama põhimõtte järgi nagu Eestiski. „Ärikliendile on seal keeruline müüa, sest hea hinnaga neid ei püüa,“ kommenteerib ta. „Kuna kõik IT riistvara- ja tarkvarapakkujad räägivad sama juttu, annavad väga vähesed võimaluse, sest üldiselt ei ole mõtet soodsama hinna pärast riskida ega partnerit vahetada.“

Tänaseks on NB.ee-l Riias 10-15 suuremat klienti. „Oleme seal olnud viis-kuus aastat. Inimeste mentaliteet Lätis on veidi teistsugune. Kui võtad töötaja ja kui ta hakkab saama 2000 eurot palka, siis ta rohkem ei tahagi. Ta on rahul ja rohkem ei pinguta. Sisemist ambitsiooni jääb väheks,“ lausub ta.

Siiski areneb Riia Alaniidu sõnul praegu väga hästi, mis on viinud ka paljud Eesti ehitusfirmad sinna kinnisvara arendama.