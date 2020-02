Kolmekümneseks saav Vipex tutvustab sisustustrende 2020

Vipexi sisustussalong erineb teistest kolme joone poolest: neil on väljas suurim näidiste hulk, millest lai valik laos kohe olemas, ning nautimiseks Eesti kunsti kogu.

Pereettevõte Vipex oli esimene, kes hakkas Eestisse tooma keraamilisi plaate ja sanitaartehnikat otse Euroopast, aasta oli siis 1990. See oli aeg, mil viis aastat tagasi käivitunud perestroika oli viinud nõukogude süsteemi lagunemiseni. Majanduses oli hakatud vähehaaval ettevõtlust lubama, hinnad tõusid, inflatsioon oli meeletu, materjalide nappus oli totaalne, aga ehitusmõtted muutusid üha laiahaardelisemaks. Aeg oli küps asutada ehitusmaterjalide hulgimüügifirma. Arhitektidele ja ehitajatele olid nende jaoks uudsed materjalid ja tehnoloogiad erutavaks proovikiviks, mis võeti ka kohe omaks.

Vipex käib ühte jalga sisustustrendiga

Aasta hiljem, kui Eesti taasiseseisvus, oli riigis rõõmujoovastus suur, aga varsti tuli kainenemine. Vaatamata uuega kohanemisraskustele, hakkas majandus kasvama ja juba 1995-98 toimus tõeline ehitusbuum. Kapitalistliku korra uueks ilminguks oli kiirsöögikohtade, kiiskavate automüügisalongide, avarate marketite, edevate pangahoonete, hotellide ja büroode ehitamine. Hakkasid kerkima villad, üksikud rida- ja kortermajad ning esimesed kinnisvarakülad. Vajadus ehitusmaterjalide järele aina kasvas. Vipexi edasine areng käis ühte jalga Eesti riigi majanduse ja maailmas valitsevate sisustustrendidega.

Motoks on korduvkasutus! Hispaania brändi APAVISA moodsa kujunduse kontrastiks on kulunud värviga põrandaplaadid, mis populariseerivad taaskasutuse ideed

Keraamiline plaat populariseerib taaskasutust

Kaasaegse keraamilise maailma arengusuunad püüavad olla kooskõlas maailmas valitsevate aktuaalsete loodushoiu küsimustega. Toodetakse üha rohkem naturaalsete materjalide imitatsioone. Loodus- ja komposiitkivi, metalli, puidu ja klaasi jäljendus prinditud keraamilisel plaadil on nii kvaliteetne, et petab ära iga professionaaligi. Pealegi on need kergemini paigaldatavad, odavamad, paremini puhastatavad ja igati ökoloogilisemad. Lisaks on paljud plaaditootjad kuulutanud, et nemad on vägagi ökosõbralikud, sest keraamiline plaat pannakse paika pikaks ajaks, pealegi on paljud ettevõtted hakanud keraamilist plaati taaskasutama, seda mitmel erineval moel.

Taaskasutuse mõtet populariseeritakse ka keraamilise plaadi mustritel, mida etendavad maha kraabitud vana värv, roostene metall, kokkukleebitud plaadid, kus demonstreeritakse just parandamist, jätkamist ja vana asja uuele ringile toomist.

Surub tapeedi tahaplaanile

Ajakohane kurss on toetada DIY (tee-seda-ise) liikumist. Keraamiline plaat on läinud üha suuremõõdulisemaks, samas ka õhemaks, mida saab kleepida vana plaadi peale. Soovi korral võib seda igaüks teha ise, avangardsed ettevõtted annavad selleks kaasa vajalikud näpunäited. Lisaks soovitavad nad suuri plaate kasutada mööbli tegemiseks ja on käinud välja mitmeid näidisideid.

Tõsi maksimaalse mõõtmetega plaadi (160 x 320 sentimeetrit, paksusega 5-6 mm) paigaldus nõuab spetsiaalset tehnikat ja tehnoloogiat ning see jäägu kindlasti professionaalidele.

2 fotot Keraamiline plaat disainielemendiks! Itaalia brändi ALFALUX suuremõõtmeline plaat Space on akvarell, kus geomeetriliste detailidega mustrist kumab läbi puuoksi kujutav loodusmotiiv

Kunst ruumi!

Uueks suundumuseks on tuua ruumi kunst või käsitöö keraamilisel plaadil ja selleks ruumiks võib olla ka magamis- või elutuba. Ristpistes mustrid, azulejod, akvarellmaal, või graafiline taies tuuakse ruumi väikestel 14 x 14 cm, kuuenurksetel, rombikujulistel või suurel plaadil (160 x 320 cm ) mis passib seinale, põrandale, mööblile, kuhu iganes - ideedel pole piire. See ideoloogia sobib väga hästi ka Vipexile, kelle valgusküllane sisustussalong on ühtlasi ka kunstigalerii. Salongi ruumides eksponeeritakse lisaks laialdasele tootevalikule ka Eesti kunstnike maale ning graafikat. Salongiomanike kunstiarmastust näitab ka nende poolt kaks aastat tagasi korraldatud tuntud kunstniku ja šaržimeistri Aivar Juhansoni tööde näitus, mis osutus väga menukaks ürituseks. Miks mitte pakkuda oma klientidele ka kunsti keraamilisel plaadil?

Nihked ruumis sünnitavad uut disaini

Muutused tänapäeva elukeskkonnas järgivad samuti kokkuhoidu ja säästmist. Üheks põhjuseks on läänemaailma üldine ruuminappus. Ruum on luksus, mistõttu on tavaline, et köök pannakse elutuppa, sinna kolib ka kodukontor, vannituba aga mahutatakse magamistuppa. Aastakümned tagasi lõi kuulus Itaalia disainer Antonio Citterio uue vannitoa disaini põhimõtte, kus vannituba koos magamistoaga on jagatud kolmeks: esimene on pesemistsoon dušinurga ja sanitaarkeraamikaga, teine mõnulemispaik massaaži- ja mullivanniga, kolmas on magamistuba. Tänapäeval jäetakse sageli teine tsoon kui mõttetu laiutamine ära ning ühildatakse esimene teisega. Ruumipuudusest tingituna kannab üha rohkem esemeid mitut funktsiooni. See aga on viljakas pinnas uute ja huvitavate disainiideede võrsumiseks. Nii on vannitoa radiaatorid ühtlasi ka riidevarnaks, valgustid peegliks või tumbad mahutiteks – nimekiri on pikk.

Tehnoloogia viimane sõna

Üha rohkem toodetakse värvilisi segisteid, mille eripäraks on läbinisti värvitud metall – kui pinnale tekib kriim, ei paista see välja. Praegu on trendikad segistitoonid eri värvivarjundites pronks, must, tumeroheline, hall ja valge.

Kuum kaup on PVD-kattega segisti. Füüsikalise aurustussadestuse (PVD) protsess on üks rohelisemaid kattetehnoloogiaid, mis hetkel olemas on, sest seda on võimalik toota ilma ohtlike kaasproduktideta, mis tekivad alternatiivsete tehnoloogiate kasutamisel. Sellised segistid on ajale vastupidavad, hüpoallergeensed ja ka keskkonnasõbralikud.

Trendikad mustad segistid: Hollandi brändi JEE-O ja disainiduo Grand & Johnson ühisttööna valminud kollektsiooni soho roostevabast terasest musta värvi segistid ja dušikabiin vannitoas on maksimaalse minimalismi näide.

Epiloog

Vipexi eesmärk on tagada oma klientidele professionaalne teenindus, mis lisaks väljapanekutele sisaldaks ka informatsiooni toodete uudsetest disainidest ja tehnoloogia arengust. Et oma klientide vajadusi paremini tundma õppida, on Vipex algatanud digitaalse arengu uuringu koostöös Eesti Sisearhitektide Liidu ja Digitaalehituse klastriga. Selle eesmärgiks on välja selgitada arhitektide, sisearhitektide ja disainerite vajadused ning ootused viimistlusmaterjalide ja sisustustoodete valiku töö efektiivseks ja mugavaks korraldamiseks.