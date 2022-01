Ootamatu pärl keset Eestit!

Tahaks puhata eemal linnakärast, aga wifi võiks ikka olla. Akna taga võiks vuliseda jõgi ja sahiseda männid, aga toad oleksid kaasaegsed just nagu uhkes hotellis. Kõlab nagu ideaalne koht aja maha võtmiseks? Mis aga veelgi parem – see koht on päriselt ka olemas!

Keset Eestit asuv Vanaõue puhkekeskus on parasjagu suur, et kõikide soovidega toime tulla, kuid piisavalt pisike, et arvestada kõikide soovidega ja kaasa minna eriliste ideedega!

Vanaõue puhkekeskuse tegevjuht Tõnu Aavasalu räägib, et peahoone asub endises vanas veskihoones, kus vanasti jahvatati jahu ja töötasid möldrid. Juba vanal ajal oli veski piirkonna inimeste jaoks oluline, olles esimeseks kohaks, kus piirkonnas elektrit jagati, kui jahu jahvatati. Ajaloohõngu on tunda läbi telefoni teise Eesti otsagi!

Põneva ajalooga paik

Veski tegevuse lõppedes sai hoonest Lahmuse sovhoosi puhkebaas, kus peeti vägevaid pidusid. Vahel lausa nii vägevaid, et ühe tagajärjel langes hoone kord tuleroaks! Alles on aga maakivist tahutud seinad, mida on võimalikult ehedal kujul säilitatud ja eksponeeritud.

Sovhoosi ajastule järgnes baari avamine ja mõned aastad tegutses seal kaks baari korraga. Rahvast jätkus! Nii mõnedki noored leidsid Vanaõuel teinetest ning abielu on kestnud tänaseni. Pulma-aastapäeva tullakse veetma kunagises tutvumiskohas, mis saaks olla romantilisem...

Praeguse Vanaõue puhkekeskuse ajalugu sai alguse kakskümmend aastat tagasi, kui tollaselt Suure-Jaani vallalt õnnestus kompleks ära osta ja seda etapiviisiliselt renoveerima ning laiendama asuti.

Kogu selle aja on ettevõtmist vedanud Tõnu Aavasalu ja Mehis Luuken. Tänu nendele on valminud projektid ning leitud lahendused nende rahastamiseks. Tänu PRIA erinevatele toetustele on hoonet laiendatud mitmel korral. Viimane suurem laiendus leidis aset aga eelmisel aastal ja see valmis tänu EASi toetusele.

Igal aastal midagi uut

Täna käivad piirkonna inimesed Vanaõuel koos tähtsamate sündmuste puhul. Ettevõte on ka tähtis tööandja. Kuid kliendid tulevad kohale üle Eesti, sest asukoht on suurepärane, tule sa Tallinnast või Võrust – Vanaõue asub keset Eestit.

Uudistest nii palju, et kevadeks valmib suitsuahi forellide suitsetamiseks. „Kui seni on valmistatud meie tiigist püütud värsket forelli grillil või ahjus, siis sellel aastal valmib uhke suitsutamisahi, kust värske ja soe suitskala otse lauale tuua,“ paneb Aavasalu on jutuga kuulajal suu vett jooksma.

Jätkuvalt pakub elamust ehtne suitsusaun. Mitte lihtsalt üks suitsuselt lõhnastatud saun. Ikka selline, mille kütmisega tegeleb peremees, sest tema tunneb selle sauna hingeelu kõige paremini. Kui külalised soovivad, saavad tellida ka suitsusaunas valmistatud suitsuribi või lambakintsu. Vihad on alati tehtud seltskonnale ekstra − suvel kaseviht ja talvel kadaka.

Noortele valmis eelmisel aastal vahva madal-seiklusrada. Igakevadine hitt on kanuumatk koos sauna ja kümblustünniga. Seda just selletõttu, et Vanaõue asub Navesti jõe kõige mõnusama lõigu kaldal, kus kanuuga matkamiseks on parimad tingimused – parajasti kiire vool, mõned lõbusad pöörised ja lõpetuseks laia vett koos vaadetega taludele.

„Loodus on lahke olnud ka meile võrratute maastike jagamisega – matkarajad Sakala teel või Hüpassaare rabas on meie klientide käsutuses igal aastaajal,“ avaldab Aavasalu.

Kellele siis hea söök ei meeldiks?!

Mõnusa kõhutäie austajad peaksid ikka elus vähemalt korra Nuustaku asemel hoopis Vana­õuel ära käima. Lisaks kohalikule heale-paremale pakutakse kohapeal gurmeeõhtusööki, mis on erilise hoolega koostatud menüüga, kohalikust toorainest.

Aavasalu sõnul on hea koostöö Lehola Jahi­seltsiga, kelle käest pärineb köögis kasutatav ulukiliha. „Meie menüü sisaldab mitmeid toite ulukilihast, nagu näiteks põdrakotletid koorese metsaseenekastmega või külmlaua suupistena marineeritud põdrafilee. Kui on sokujahi hooaeg, siis on köögis sokuliha. Pakume roogasid vastavalt hooajale ja soovime kasutada ära kõik saadused, ninast sabani, nagu näiteks põdramaksast teeme pasteeti ning isegi põdra­keelest saab vahetevahel valmistatud mõnusaid täiendusi peolauale,“ kirjeldab mees.

Kõhutäis ootab kahes kohas

Vanaõue noorema venna – Vanaõue Taluköögis on ulukilihast võimalik valmistada erinevaid lihatooteid. Tehakse erinevaid suitsuvorste ja sinke, need valmivad sügisesel jahihooajal. „Seda teenust pakume jahimeestele, mille üle nad on väga rõõmsad.“

Lisaks heale koostööle jahimeestega asuti ka ise lambaid kasvatama, seda on nüüdseks juba 15 aastat tehtud. „Esmalt võtsime lambad sellepärast, et ümber olevad põllud oleks hooldatud ja pole paremat muruniidukit kui just need villased. Nüüd on sellest saanud kindlasti oluline tooraine suvistel grilliõhtutel, kus pakume nii lamba, sea- kui ka kanašašlõkki, mis on klientide hulgas väga hinnatud,“ avaldab Aavasalu. „Pikka aega oleme tuntud olnud ka oma mahlase suitsutatud lambakintsu poolest.“

Mõned aastad tagasi hirmutasid küll hundid Vanaõue asukad korralikult ära. Nimelt soovisid hallivatimehed lambakarjast matti võtta! See aga sundis toimetajaid veelgi paremini valvama ja igal ööl loomad lauta ajama. Nüüd juba paar aastat ei ole suuremaid probleeme esinenud.

Kohalik kraam on hinnas

Vaikselt liigutakse ka sinna suunda, et osaliselt võiks värske köögivili tulla oma kasvuhoonest. Kurgid ja tomatid suvisel ajal on oma kasvuhoonest oluliselt maitsvamad ja tervislikumad. Lisaks kõrvitsad. „Meie tooted on ökoloogiliselt puhtad, kuna väldime kemikaale ja kasutame kohalikku sõnnikut väetamiseks.“

Kohapeal püütud vikerforell on püsinud aastaid olulisena meie menüüs, pakutavad kalad elavad puhtas jõe- ja allikavees ning jõuavad otse ja kiirelt toidulauale. Kalad ei ole üle söödetud ega liiga rasvased, nagu kasvanduse kalad kipuvad olema.

Vanaõue puhkekeskus tegutseb aasta ringi. Seega pole paremat paika talviseks olenguks või miks mitte ka romantiliseks sõbrapäevaüllatuseks olulisele inimesele.

Just möödunud aastal said toad põhjaliku ümberehituse käigus kaasaegse välimuse ja sisustuse. Maja sai valgust ning avarust juurde ning välja toodi veel enam mõnusaid vana veski hõnguga maakivi seinu. Valgusküllane ja avar jõevaatega fuajee on äge täiendus igale sündmusele. Vana veski on põimunud kaasaegse interjööriga.

Kui varasemalt oli meie kliendirühmaks suuremad suvepäevad ja laagrid, siis nüüd ollakse keskendunud rohkem pereturistidele-loodussõpradele. Ruumi jääb ka seminaridele ning motivatsiooniüritusteks tööseltskondadele.

„Oleme pidanud tähtsaks kliendisoovidega arvestada ning peame oluliseks, et igal uuel külastusel leiaks klient midagi uut ja positiivset meie teenustest.“

KLIENDID MEIST Kristjan Kärt (Paintball.24): Vanaõue Puhkekeskus on unikaalne paik puhamiseks, sest Vanaõues on peaaegu kõik võimalused kohapeal olemas. Ja kui ei ole, siis on Vanaõue Puhkekeskusel väga palju sõpru ja koostööpartnereid, kes tulevad kohapeale ning rõõmustavad kliente igal juhul. Merle (Agapics): Aitäh teile, meie ettevõtte töötajate laste kilkeid oli kuulda seiklusrajalt ja lisaks ka jõelt, kui kanuu ümber läks :) Suured tänud kõige eest. Koht oli imeline ja toidud….nendest räägitakse veel kindlasti kaua. Mai, Tiiu, Oliver: Meeldiva auraga koht, rahustav jõgi, hea toit, sõbralik vastuvõtt. Suured tänud! Maret Koppelmaa (G4S AS): Väga äge koht! Meeldib! Kena loodus, head toad, asjalik pererahvas.

