Puidust kaubaaluste ja pakendite tootja Nelico tähistab 30. tegevusaastat

Vasakult tootmisjuht Marten, juhataja Urmas ning seveski- ja tehnikajuht Rainer – kõik Mägid. Foto: Raili Mägi

Kaubaaluste, puidust pakendite ja saematerjali tootmise ning müügiga tegelev Nelico tähistab tänavu 19. mail juba 30. tegevusaastat. Ettevõtte ühe asutaja Urmas Mägi sõnul sai alustatud tegelikult miniatuurses tsehhis mööblitootmisega, kuid juba neli aastat hiljem jõuti tänase tegevuse juurde. Nelico kliendid on toiduaine-, metalli-, ehitusmaterjali-, elektroonika- ja mööblitööstus ning meditsiiniga seotud tootmine nii Eestis kui ka Skandinaavias.

„Esimesi aastaid enam väga hästi ei mäletagi, aga vaadates tagasi kõikidele neile raskustele, millest oleme pidanud läbi närima, poleks neid teades küll ettevõtjaks hakanud,” ütleb Mägi. „Kui 1996. aastal saabus esimene Venemaa majanduskriis, olid ka meil keerulised ajad. Sel aastal aga viis mind saatus kokku rootsisoomlane Kaleviga, tänu kellele pöördus meie fookus mööblilt ja saematerjalilt ning metsatööstuselt hoopis kaubaaluste ja alusematerjali poole. Meile avanes uus tööstusharu ja saime uusi kontakte Skandinaavias, mis aitasid uuel alal aja jooksul kanda kinnitada. Ja kui firma asutajateringi kuulus alguses neli meest, siis sealt alates läksid meie teed algnelikuga lahku ning võtsime vennaga firma juhtimise enda kätesse.”

Foto: Raili Mägi

Aastaks 2000 oldi lõpuks kahe jalaga maapeal ja võideldi välja koht oma sektoris. Järjest suurenesid tellimused ja tootmisvõimsus kaubaalustele põhiliselt Norra ja Soome turgudele. Kohalikke alusetellijaid ei olnud tollal peaaegu olemaski, sest majanduse struktuur oli sootuks teistsugune. Nelico soetas vanad tootmishooned Kostiverre ja ajapikku on samal krundil laienetud ning täienetud. Aastal 2004 ehitati oma puidukuivati, 2010 osteti saekaater ning 2016–2017 soetati ja rekonstrueeriti aidahoone.

Odav masstöö on minevik, oluline on anda puidule maksimaalne lisandväärtus

„Oleme arenenud koos Eesti majanduse vajaduste muutumisega järjest keerukamate ja kvaliteetsemate puitpakendite järele. Aastate jooksul tehtud õiged otsused on olnud liikuda tehniliselt keerukamate lahenduste tegijateks, jättes seljataha odavama ja madalakvaliteetsema masstöö,” räägib Mägi. Täna on Nelico tugevus mobiilsus, kiirus, kvaliteet ja head suhted koostööpartneritega nii tarne kui ka klientide poolel. Kindlad toormetarnijad ümar­materjali (Riigimetsa Majandamise Keskus) ja saematerjalide osas (Nordwood, Combimill, Vara Saeveski, Alfafort, Onesto jpt) tagavad sujuva tootmise nii headel kui ka kehvematel aegadel.

Tulevikuplaanidest rääkides on ettevõttel kavas jätkata oma nišis arengut koos Eesti ja Euroopa tööstuste vajaduste arenguga. Liigutakse ka selle poole, et anda puidule järjest rohkem lisandväärtust ja kasutada seda toormaterjali võimalikult efektiivselt ja säästlikult. „Juba täna ei jää meil kasutatavast toormest praktiliselt midagi järele, kõige lõpuks kasutame kõik ära puiduhakkeks ja soojuse tootmiseks oma katlamajas kuivati tarbeks. Lisaks päikese­energia tootmisele tuleb tulevikus ilmselt mõelda ka muid energiatootmise võimalusi. Meie asukoht pealinna lähedal ja piisav arenemisruum territooriumi osas annab meile loodetavasti tuleviku suhtes hea perspektiivi arendada ka muid võimalikke tegevusi lisaks pakenditootmisele,” nendib Mägi.

Suurim varandus on töötajad

„Ja kindlasti on meie tugevuseks püsiv ja väljaõppinud kaader, kes on võimelised täitma kiiresti ka keerukamaid ülesandeid. Meeskonna ja isegi ühtse pere tunne on ka väga olulised sõbraliku ning hooliva töökeskkonna püsimiseks. See on paljuski põhjuseks, miks paljud töötajad on Nelicos 10–25 aastat töötanud. Paljud on tulnud meile tööle juba ka oma vanemate jälgedes ning nii on tekkinud põlvkondade vahetus ja noori on tööl juba enamikus. Samas hindame kõrgelt ka vanemate töötajate panust, kel juba pensiongi välja teenitud, aga kelle töötegemist see ei sega. Meie vanima rivis oleva töötaja vanus on juba 72 ja noorimal 18!” räägib Mägi.

Ta nendib, et töötajad on ettevõtte suurim varandus. „Meil on tööl inimesi suisa perekonniti – läbi aegade on näiteks lisaks Mägidele veel väga palju Terasma- ja Noole-nimelisi töötajaid, samuti Belõid ja Rämmeldid. Muide, perekonnanime Mägi kandjaid on Nelicos läbi aegade töötanud kümme. Usun, et meie inimesi motiveerib normaalne töötasu, sõbralik kollektiiv, paindlik töögraafik, igapäevased ühised lõunasöögid, paljudele kodu lähedus. Lisaks muidugi ka ühised ettevõtmised väljasõitude ja suvepäevade näol. Väärtustest hindamegi enim peretunnet, sõbralikkust, rahulikku ja stabiilset töökeskkonda.”

Nelico OÜ raudvara – (vasakult) Rainer, Sirje, Urmas ja Marten. Kõik Mägid. Foto: Raili Mägi

„Oleme kõik Eesti patrioodid, kuigi meie hulgas on ka töötajaid Ukrainast ja eesti keelt mittevaldavaid inimesi,” kõneleb Nelico juhataja, toonitades, et suurim heameel on tal selle üle, et põlvkondade vahetus juhtkonnas ja töötajate hulgas on toonud juurde uut energiat, laiendanud võimalusi minna kaasa digitaliseeruva maailmaga. Samas annavad kogenud töötajad edasi oma teadmisi ja oskusi, et noortel poleks vaja jälle jalgratast leiutada.

Nelico tähtsamad kliendid läbi ajaloo on olnud Elkem (Norra), Nefab Packaging ja Nefab AB alates aastast 2010, Carlo Casagrande alates aastast 2008 ning Pipelife Eesti alates aastast 2003, lisaks paljud teised, kellega on läbi aastate koostööd tehtud, näiteks Statoil, Atlantshav (Fääri saared), Volvo, PKC Eesti ja Leedu esindus, Pekka Väre, Aven Pallen.