Realcoach: tähistage kõiki võite! Eduelamus viib edasi

"Oleme hästi suured tähistajad ja seda soovitame coachingus ka – tähistage oma võite! Eduelamus viib edasi," avaldavad Realcoach OÜ omanikud Reesi Valge ja Anna-Liis Pilliroog väikese tööriista, mida nad ise kasutavad. "Me ise tähistame igasuguseid võite, mis meil on õnnestunud saavutada. Näiteks kui saime alustava ettevõtja starditoetuse, siis läksime kahekesi pikaks nädalavahetuseks Barcelonasse reisile. Kindlasti tähistame ka oma aastast sünnipäeva, loodetavasti saame seda teha koos oma kallite klientidega."

Me elame põneval, väljakutseid täis, keerulisel ja muutlikul ajal. Mis aitas kümme ja isegi viis aastat tagasi, ei vii enam soovitud tulemuseni. Ajaga tuleb kaasas käia ja praegu näitab häid tulemusi coaching, nii meeskonnale suunatud kui individuaalne.

Reesi Valge ja Anna-Liis Pilliroog aasta eest nõu ning jõu ühendasid, sündis selle dünaamilise duo tulemusel ettevõte, mille kiirest edust kumbki naine tol hetkel unistadagi ei osanud. Loomulikult uskusid nad endasse ja eelkõige üksteise võimetesse ning praegu on mõlemal sees mõnusalt soe tunne, nii tagasi kui ka ettepoole vaadates.

"Ettevõtted, kes on kaasanud coachi, arenevad ikka meeletult kiiresti," kinnitab oma kogemustele tuginedes just juhi ja meeskonna coachimisega tegelev Reesi. "Meie tegevus aitab kaardistada kogu tiimi, kui terviku, väljakutsed ja soovitud tulemused. See on protsess, mis mõjutab otseselt kogu äri ja organisatsiooni, saavutamaks soovitu."

Juhitaustaga teenindusekspert ja avatud silmadega maailmarändur

Kogu idee algseks loojaks oli Reesi, kes pärast 10 aastast välismaal elamist naases kodumaale, et oma edasine elu siin paika sättida. Coachinguni viis naise soov osata toetada ennast ja oma meeskonda. „Tundsin, et vajan abi, et olla parem juht ja olla eeskujuks ning läbi coachingu oskuste aidata kasvada nii endal kui ka meie meeskonnal.“

Igatahes valis naine saatusekaaslaseks tol ajal enda meeskonna partnerina toimetanud Anna-Liisi ja koos pandi veerema lumepall, mida enam peatada ei soovigi. Paika said põhiväärtused, mida ettevõttena edasi anda, ja nüüd tehakse kõik otsused just nende väärtustega kooskõlas. „Kui ütled inimestele, et uskuge iseendasse, siis pead ju ise ka endasse uskuma,“ muigab ettevõtlik Reesi.

Positiivne tagasiside on coachidele väga oluline ja õnneks seda tuleb palju.

Naistes on väga palju sarnast. Väliselt ning kasvõi ses suhtes, et mõlemal on kodus kasvamas tütred. Reesi tööstiil erineb aga üsnagi oma kaasteelise omast. Samas pole see ime – tegevus meeskonnaga ongi hoopis teistsugune, kui individuaalne coaching. "Ma ei ole käehoidja, kohustus on esimesel kohtumisel ühiselt seatud eesmärkide poole liikuda nii, et kõigi osapoolte soovid saaks arvesse võetud." Anna-Liisi sõnul on Reesi juba esmakohtumisest saati olnud talle suur eeskuju. "Olen kogu aeg tahtnud tema moodi olla. Eks me olemegi ju välimuse poolest veidi sarnased, aga tegelikult on asi selles, et Reesilt ongi lihtsalt väga hea õppida. Tema on kalkuleeriv ja tasakaalustame üksteist palju. Kui mina kipun kannatamatu olema, siis toob tema mu taas maa peale," nendib lifecoach rahulolevalt.

„Ma nutan hästi palju,“ muigab Anna-Liis . „Nutan õnnest! Kui inimene tuleb enne lahkumist ja kallistab tänulikult, siis on see hindamatu ja mul kohe jälle silmad märjad.“ Kui klient lahkub rahuolevana, on see parim kinnitus, et teeme õiget asja ja õigesti. Sama kinnitab ka Reesi – tema sõnul on ta partneril meeletu empaatiavõime, mis lifecoachi töös on hästi oluline. „Inimeste aitamisest saab Anna-Liis ise sama palju rõõmu, kui inimene, keda ta abistab. Alati, kui mingi sessioon lõpeb, siis on ta nii elevil nagu oleks lotovõidu saanud,“ naerab Reesi. „Sellist tunnet ei saa kusagilt osta või tekitada. Peab lihtsalt olema sisimas selline inimene, kes saab teiste inimeste aitamisest rõõmu. Seda ei saa teeselda."

Emotsioonid viivad edasi

Edutreener Anna-Liisi kireks on personaalse lähenemisega lifecoachingu programm ja tema sõnul pole maailmas asja, mida ta hetkel parema meelega teeks. „Tunnen, et see on just see missioon, mida mina tahan juhtida,“ kinnitab naine, kes huvitaval kombel jõudis alani just teisel pool lauda – klienditoolil istudes. Huvipakkuvast teemast sai kirg ja kirest amet, milles naine ennast iga päev järjest tugevamaks voolib.

Tugevusest pole aga kasu, kui oma tööd ei naudi ja seda naised kahtlemata teevad. Esimene aasta lendas nii, et ei saanud arugi ja kummalgi ei tiksu kuklas kahtlust, et just selle alaga tahetakse tegelema jäädagi. Kasvõi seetõttu, et tihti annab kliendi aitamine coachile sama palju, kui aidatavale endale.

Kuidas on coaching sinu ettevõttele kasulik? · Võimaldame sinu meeskonnal navigeerida keerulises ja kiiresti muutuvas ärimaailmas · Aitame säilitada toimivat sisekliimat meeskonna ja koostööpartnerite vahel · Suuname meeskonnaliikmed vaatama kaugemale ettevõtte välisuksest ja mõistma suuremat pilti · Seame koos tiimiga paika soovitud tulemused · Toome välja meeskonna tugevused ja väärtused · Optimeerime ja kaasame meeskondi virtuaalses keskkonnas · Tutvustame tööriistu, mille abil pingelistes olukordades edukalt toime tulla

Milline näeb coachingu protsess välja?

"Esimesel kohtumisel saame omavahel tuttavaks. Vaatame, kas me sobime koostööd tegema. Siis tutvume tiimi liikmetega, et mõista ettevõtte hetkepositsiooni ja olukorda," kirjeldab Reesi Valge. "Seejärel seame ühiselt eesmärgid, millele järgneb koostööperiood coachingu sessioonide ja töötubadega, kuni oleme edukalt sihile jõudnud," lisab Anna-Liis Pilliroog.

Tegemist ei ole mingi kiire lahendusega vaid protsessiga, mida tuleb kindlasti rahulikult võtta ja nautida. Muidugi tuleb vahepeal ka mugavustsoonist väljuda, kuna areng toimub just seal – piiride taga.

Meeskonnatöö on edu aluseks. Mäletan, kui meeskonna loomisel ütles Reesi, et ma ei otsiks meeskonda ainult endale sarnaseid inimesi. Mida rohkem erinev on seltskond, seda rohkem me üksteist täiendame. Täpselt nii ma tegin ja sain aru, et need sõnad peavad paika. Olen suuresti Reesi toetusega kokku saanud tiimi, kellega olen valmis kasvõi luurele minema! Edukal ja toimival meeskonnal on ühine eesmärk. See kõik nõuab aega, kannatust ja töö selle nimel peaks käima iga päev. Birgith Kalde Restoran Fii restoranijuht

