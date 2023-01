MSC Eesti tüürib juba 25 aastat kindlal kursil

Sel aastal tähistab MSC Grupp oma 25. tegutsemisaastat Eestis. Ettevõte, mille lõi kapten Gianluigi Aponte 1970. aastal Genfis, alustas mereveoteenuste pakkumist vaid ühe kaubalaevaga ja tegutseb praegu ühtekokku 155 riigis.

Tänaseni pereettevõttena tegutsev MSC alustas ühe laevaga, kuid praegu kuulub talle 730 alust ja MSC grupil on üle 100 000 töötaja.

MSC Grupi peakontor asub Genfis ning veel tänagi juhib seda eraomandis olevat ettevõtet endiselt kapten Aponte ja tema perekond. Täpselt nii, nagu firmat luues, peetakse ka praegu tähtsaimaks ohutute ja turvaliste tarneahelate loomist – kõike, mida on vaja transportida, saab transportida turvaliselt. Olgu tegu farmaatsiakaupade, värskete toiduainete, luksuskaupade või autodega – paindlikud lahendused ja tippklassi võimalused aitavad kõigel jõuda turvaliselt ning kiirelt täpselt sinna, kuhu vaja. Juba firma loomise algushetkedest on ettevõte investeerinud järjepidevalt stabiilsetesse, tugevatesse ning personaalsetesse transpordi- ja logisitikalahendustesse.

Kuhu läheb klient, läheb ka MSC

Kui kapten Gianluigi Aponte MSC Mediterranean Shipping Company asutas, oli tema hüüdlauseks „kuhu läheb klient, sinna läheb ka MSC“. Sellest lubadusest on kinni peetud tänaseni ja nii ongi ettevõte jõudnud end sisse seada 155 riigis, kus firmal on maailma eri paigus ühtekokku 675 esindust.

Pakkudes oma klientidele kindlaid ja turvalisi kaupade transportimise võimalusi, luuakse pidevalt juurde ka uusi vajalikke teenuseid. Nii näiteks investeerib MSC digitaalsete tööriistade ning tehnoloogiate arendamisse, mille tulemusel muutub meie klientide jaoks veoteenuse tellimise kogemus aina paremaks. Samas peame digitaalsete lahenduste kõrval oluliseks oma klientidega loodud ülitähtsate suhete hoidmist. Personaalne lähenemine oli oluline firma loomise alguses ja sama oluline on see ka täna. Nii, nagu pole olemas kahte täpselt ühesugust inimest, pole olemas ka täpselt kahte samasugust kaubavedu puudutavat ülesannet. Just seetõttu tuleb kõigele läheneda personaalselt, suheldes, kuulates ja tehes koostööd parimate lahenduste leidmiseks.

MSC PSA Euroopa Terminal (MPET), Antwerp, Belgium

Kliimameetmete rakendamine on ülemaailmne hädavajadus, mis nõuab kollektiivset tegutsemist, ning juhtiva ettevõttena on MSC-l täita oluline roll süsinikuheitmete vähendamisel logistikavaldkonnas. Kogu tarne- ja väärtus-ahelas tehtav koostöö on võtmetähtsusega, et võimaldada investeeringuid, mis on vajalikud nii süsinikuheitmete vähendamiseks kui ka lahenduste laiaulatusliku rakendamise kiirendamiseks.

Võimaldame logistikas süsinikuheitmete vähendamist ja püüdleme süsiniku-neutraalsuse poole, toetades logistilisi üleminekulahendusi ning keskendudes energiatõhususele.

Teeme koostööd partneritega, kes jagavad meie ühist eesmärki – austada ja hoida meie kõigi ühist kodu, meie sinist planeeti.

10 fotot MSC Ditte (built 2016) 19 224 TEU at Cai Mep International terminal

MSC Eesti tegeleb kaupade veoga sihtkohtadesse üle kogu maailma, sealhulgas Euroopasse, Aasiasse ja Ameerikasse. (Pildigalerii)

Mis on MSC Eesti? Mereveo organiseerimisega tegeleva MSC rajas 1970. aastal kapten Gianluigi Aponte Genfis. Praegu on igapäevane juhtimine tema poja, Diego Aponte kätes. Eestis alustas ettevõte 25 aastat tagasi. MSC Eesti eelkäijaks oli Taani juurtega ettevõte Scan Shipping AS, kes pakkus alates 1996. aastast Tallinnas asuvast kontorist MSC veoteenuseid üle Baltikumi. 1998. aastal asutas MSC tütarettevõtted Baltimaades: Eestis, Lätis ja Leedus. Eestis alustas ettevõte kõigest 4 inimesega, kuid täna on töötajaid üle viie korra rohkem. Esimeseks suurimaks teetähiseks MSC Eesti arengus oli 2001. aasta mai, mil Muuga sadamas hakkas käima laevaliini enda laev. Täna ühendab MSC Eesti oma kliendid MSC ülemaailmsesse võrgustikku, milles on rohkem kui 260 marsruuti ja 500 teenindatavat sadamat 155 riigis. MSC Eesti põhitegevusala on merekonteinertranspordi korraldamine üle kogu maailma ning ka konteinerite eel- ja järelveo teostamine maismaal nii maantee- kui raudteetranspordiga MSC suurepärase multimodaalse võrgustiku kaudu. Lisaks pakume erinevaid logistikaalaseid tugiteenuseid alates tollivormistusest ning lõpetades kaubakindlustusega. Ettevõtte klientideks on kõik suuremad Eesti importöörid ning eksportöörid, samuti ekspedeerimisfirmad, kellest paljud on meiega koostööd teinud meie algusaastatest alates. MSC Eesti tegevjuhi Ulvi Bocki sõnul tähistab ettevõte suurt juubelit 2023. aastal koos klientide, koostööpartnerite ja kolleegidega kogu MSC perekonnast, kes kogunevad seda sündmust tähistama.