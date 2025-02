Tagasi 17.02.25, 16:42 Itaalia juured, mis on edukalt sillutanud tee Baltikumini ehk Pro Kapitali 30 aastat kasvu ja kvaliteeti Pro Kapital Grupp AS asutati 1994. aastal Itaalia ettevõtja Ernesto Preatoni visionaarsel eestvedamisel, nähes võimalusi okupatsioonijärgsel, ent siiski tärkaval Baltikumi turul. Märgates nii Balti riikide kui ka Skandinaavia ja Mandri-Euroopa kultuurilisi ja majanduslikke sarnasusi, kasutas Preatoni ära esmaklassiliste maatükkide soodsat kättesaadavust – strateegiat, mis seisnes suure arendusportfelli omandamisel ning pani ühtlasi vundamendi tänasesse ulatuvale eduloole.

Kalaranna Kvartal Tallinnas Foto: Kaupo Kalda

Edoardo Axel Preatoni

Kolmekümne aasta jooksul on Pro Kapital arendanud kinnisvara etappide kaupa, luues märkimisväärseid maamärke kaubandus- ja elamusektoris ning kujundades ümber kohalikku turgu. Vaatamata sellele, et majandus ülejäänud Euroopa standarditega kohanemiseks aega vajas, täideti tühimik vaid mõne aasta jooksul ning nüüdseks on Baltikumi turud juhtivad nii hindade, viimistluste kui ka arhitektuurilise innovatsiooni poolest.

Kalaranna Kvartal Tallinnas Foto: Kaupo Kalda

Algupäraselt oli Pro Kapitali peamiseks tulipunktiks koondada kokku ulatuslik ja premium-tasemel portfell. Vajaminev nurgakivi pandud, kerkis järgmiseks väljakutseks organiseerida kokku andekas meeskond, kellel oli võimekus luua omandatud portfellist edukad arendused, mis nõudsid omakorda vajalikku ekspertiisi, sealhulgas arendus, müük ja turundus, haldus ning laitmatu koostöö kolmandate osapooltega nagu arhitektid ja ehitusfirmad.

ASi Pro Kapital Eesti meeskond

Üha ambitsioonikamate projektide juures laienes ka meeskond, arenedes Itaalia juurtega perekesksest firmast väljakujunenud nimega kohalikuks ettevõtteks. Nüüd opereerib Pro Kapital terves Baltikumis, omades sealhulgas hotelli Saksamaal ning erinevaid investeeringuid kinnisvaramaastikul Itaalias ja kinnitades oma kanda dünaamilise ja mitmekülgse ettevõttena.

River Breeze Residence Riias

2016. aastal liitus Pro Kapitali juhtkonnaga Edoardo Axel Preatoni, sidudes end süvitsi ettevõtte tegevusega, mille tulemusel nimetati ta 2022. aastal tegevjuhiks ning juhatuse esimeheks. Edoardo Preatoni kutsealane teekond sai alguse turismisektoris, kus ta manageeris Egiptuses Sharm el Sheikhis asuvat Domina Coral Bay kuurorti. Sellest rollist arenes välja aktiivne kaasatus müügiosakonnas, assisteerides rahvusvahelisi kliente regioonis olevate puhkusevillade ja -korterite omandamisel.

Preatoni Tower Dubais

2013. aastal tegutses Preatoni Dubais, fookusega kinnisvaraarendustel, kus ta alustas üheperevillade ehitusega esmaklassilistes asukohtades. Tema huvi koondus aga peatselt ümber ambitsioonikamatele projektidele, mis kulmineerus Jumeirah Lake Towersi pilvelõhkuja ehitusega. 544 kontori- ja elamispinnaga maamärgi ehitus lõpetati ja anti üle 2018. aastal. Täielikult läbimüüdud projekt on tänini Preatoni Propertiese lipulaevaks ja peakontoriks Dubais.

Marsi 6, Kristiine City, Tallinn Foto: MARIS TOMBA

Pro Kapitali mahukas portfell hõlmab terviklikke elu- ja ärikeskkondasid, mille hulka kuuluvad hotellid, kaubanduskeskused, korterelamud ja elamukvartalid. Iga peenemgi detail sünnib koostöös usaldusväärsete partneritega, kellega Pro Kapital ühist visiooni jagab. Hästi läbimõeldud kodude loomine ja klientide rahulolu on olnud ettevõtte põhiväärtused, mis toetuvad aastakümnetega kogutud kogemustele ja oskusteabele. Pro Kapital ei arenda pelgalt hooneid, vaid loob projekte, mis rikastavad ümbritsevat elukeskkonda.

Kristiine City elukvartal Tallinnas Foto: Tonu Tunnel