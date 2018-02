5 moodust enesekindluse kasvatamiseks

10. veebruar 2018, 07:15

Enesekindlad inimesed julgevad oma hirmudele vastu seista ja nad võtavad rohkem riske, kirjutab portaal Inc.com.

Allpool on toodud mõni nipp, mis peaksid aitama enesekindlust suurendada. Selleks on vaja aega ja harjutamist.

Nad teavad, et kõigist takistustest on võimalik üle saada. Enesekindlad inimesed näevad oma elu positiivses võtmes – ka siis, kui kõik nii hästi ei lähe. Nad austavad ennast ja on endaga rahul. Selline enesekindlus annab inimesele palju juurde. Hea uudis on, et kõik saavad seda saavutada.

Hoia eemale negatiivsusest ja too oma ellu positiivsust

Hinda endale lähedalseisvaid inimesi, sealhulgas sõpru ja perekonda. See on küll raske, kuid peaksid tõsiselt kaaluma eemale hoidmist negatiivsetest inimestest, kes sinus halba enesetunnet tekitavad ja enesekindlust murendavad. Ka ajutine eemalolek mossitajatest võib olukorda märkimisväärselt muuta ja aitab kiiremini jõuda enesekindluseni.

Ole positiivne, isegi kui päriselt sellist tunnet veel pole. Ole teistega suheldes positiivselt entusiastlik ja rakenda sellist suhtumist ka oma muudes tegevustes, alusta iga järgmist projekti suure elevusega. Ära keskendu oma probleemidele, vaid lahendustele ja positiivsetele muutustele.

Muuda oma kehakeelt ja kuvandit

Väga tähtsad on kehahoiak, naeratamine, silmside ja rahulikult rääkimine. Ainuüksi õlgade taha lükkamine annab teistele signaali, et oled enesekindel inimene. Naeratamine ei tee üksnes tuju paremaks – see aitab ka teistel ennast sinuga mugavamalt tunda. Kujuta ette inimest hea kehahoiaku ja naeratusega ning tõenäoliselt on su kujutluspildis üks enesekindel inimene.

Vaata selle inimese poole, kellega sa räägid, mitte oma kinganinasid. Silmside hoidmine näitab enesekindlust. Viimaks – räägi aeglaselt. Uuringutes on leitud, et need, kes räägivad aeglasemalt ja selgemalt, tunnevad ennast enesekindlamalt ja ka paistavad enesekindlamad. Lisaboonus on see, et ka teised saavad paremini aru, mida sa öelda püüad.

Tee veel ka see lisapingutus, et sea juuksed soengusse, aja habe ja riietu viisakalt. See tekitab endas hea eenesetunde, samuti näevad teised sind eduka ja enesekindlana. Üks väga hea soovitus: kui ostad uusi riideid, harjuta nende kandmist kõigepealt kodus, et avastaksid kõikvõimalikud ootamatused, enne kui lähed nendega teiste ette.

Ära lepi äpardustega ning saa lahti negatiivsest mõtlemisest

Ära anna kunagi alla. Ära lepi läbikukkumisega. Kõike on võimalik lahendada, miks peaksid alla andma? Tee sellest oma uus mantra. Raskest olukorrast väljatulek ja edu saavutamine aitab enesekindlust märkimisväärselt tõsta.

Madalat enesekindlust põhjustavad sageli negatiivsed mõtted, mis lõputult peas tiirlevad. Kui sa teed ennast pidevalt maha, ei pea end piisavalt targaks, sportlikuks, ilusaks jne, siis loodki endale sellise tuleviku. Sa muutud selleks, millised on sinu mõtted ja see ei ole hea. Negatiivsete mõtete tulekul proovi ennast kohe positiivsele lainele ümber lülitada ja harjuta seda kuni tunned end enesekindlamalt.

Valmistu

Õpi kõike, mida on võimalik teada saada sinu valdkonnas, töös, ettekande - mis iganes väljakutse sind järgmiseks ootab. Kui sa oled ennast ette valmistanud ja kogunud vajalikud teadmised, siis enesekindlus tõuseb väga kiiresti.

Tee nimekiri rasketeks aegadeks

Elu on täis väljakutseid ja kõigil tekib raskeid aegu, millest on keeruline välja tulla. Tee kohe praegu valmis üks nimekiri kõigist neist asjadest, mille eest oled tänulik, ja teine nimekiri saavutustest, mille üle oled uhke. Kui nimekirjad on valmis, pane need külmkapi või töölaua või vannitoa peegli peale - kuhugi, kus saad pidevalt endale meelde tuletada, kui imeline elu sul on ja kui imeline inimene sa tegelikult oled. Kui tundub, et enesekindlus hakkab kaduma, vaata neid nimerkiju lähemalt ja leia sealt endale taas inspiratsiooni.