Kuidas olla parem sõber?

Raamatu "The Motivation Myth" autor ning nõustaja Jeff Haden kirjutab, et tõelisi sõpru saab olla vaid käputäis ning suhted vajavad pidevat hoolt.

Järgnevalt avaldame täismahus Jeff Hadeni arvamusartikli, mis ilmus esialgu portaalis Inc.com:

Kujutage ette, et teil palutakse koostada nimekiri sõpradest. Mitte Facebooki sõpradest ega Twitteri jälgijatest. Ja kindlasti mitte ka tuttavatest, kellega sulle meeldib aeg-ajalt nalja visata. Me räägime tõelistest sõpradest.

Nüüd kujuta ette, et ma palun sinu poolt välja toodud inimestel koostada nimekiri nende sõpradest. Arvad, et oled nendes nimekirjades? Tõenäoliselt mitte.

Ainult pooled inimesed, keda sa sõbraks pead, arvavad sinu kohta sama, selgub ühest uuringust. See toimib muidugi ka vastupidiselt – osa neist, kes sind sõbraks peavad, pole sinu jaoks sõbrad.

Miks? Võimalikke põhjuseid on mitu. Üks võimalus on, et sinu definitsioon „sõbrast“ on teistest erinev.

Briti antropoloog ja psühholoog Robin Dunbar ütleb, et kümnete sõprade jaoks sul tegelikult aega ei jagu. Dunbari sõnul on meil selle tõttu sõpru erinevatest „tasanditest“ ja need erinevad üksteisest märkimisväärselt. Väga häid või parimaid sõpru on meil reeglina 1-2. Seejärel on meil umbes 10 inimest, kellega saame väga hästi läbi ning suhtleme sageli. Seejärel tuleb kolmas tasand, kus on inimesed, kellega me oleme sõbralikud, aga mitte tegelikud sõbrad. Dunbar väidab, et sinu sotsiaalses sfääris ei saa üle 150 inimese olla.

„Sõbralikkus“ ning „sõber“ on kaks väga erinevat asja. Kui Dunbaril on õigus, siis sul ei saagi häid sõpru palju olla. See tähendab, et mitmed inimesed, kes peavad sind lähedaseks sõbraks, on sinu jaoks üldse teisel tasandil.

Miks see üldse tähtis on? Muidugi on hea teada, mida teised inimesed meist tegelikult mõtlevad.

Pealiskaudsed, kauged ning väiksema tähendusega suhted võivad tekitada üksildust ning ebaturvalist tunnet. See võib suurendada haigestumise ja surma tõenäosust sama palju nagu ülekaalulisus, alkoholism ja suitsetamine.

See tähendab, et võti ei peitu sõprade koguses. Sul ei peaks olema kümneid sõpru. Võti peitub selles, et sul on kolm või neli väga-väga head sõpra. Ja muidugi, piisavalt inimesi, kes ei ole sõbrad, aga kellega on tore koos olla. Teil võivad olla ka ühised huvid ja kasud.

Selleks, et tugevaid sõprussuhteid luua, ei pea sa olema sõbralikum. Sul on vaja toita oma elu kõige tähtsamaid suhteid.

Allpool on toodud välja mõned viisid, kuidas seda teha:

Grupiga liitumine pakub reeglina pealiskaudseid suhteid

Inimestega ühenduse saamine on lihtsam kui kunagi varem ja selles pole süüdi ainult sotsiaalmeedia. On hulk organisatsioone, mille kaudu inimesed ennast identifitseerivad – olgu selleks ülikool, motoklubi või sõpruskond. Kantakse erinevate sümbolitega särke, riideid ja rinnamärke. Paljud inimesed püüavad meeleheitlikult näidata, et nad kuuluvad kuhugi.

Kahjuks on suur osa organisatsioonist saadavatest suhetest pinnapealsed.

Kui sinu abikaasaga midagi juhtub, siis sinu organisatsioon saadab sulle heal juhul lilli ning avaldab toetust. Kui kaotad töö, siis võib sinu toetusgrupp saata sulle soovitusi uue töö leidmiseks.

Mida kergem on mõne grupiga liituda, seda väiksem on selle tähendus sinu jaoks. Tõeline sõprus vajab investeeringuid ja aega. Sa ei pea tegema tööd, sa pead vaeva nägema.

Ole inimene, kellele saab helistada ka öösel kell 3

Aastaid tagasi elasin ma majas, mis oli jõe ääres. Lähenev orkaan võis vabalt üleujutuse tekitada, mis oleks ulatunud ka minu majja. Mul oli umbes tund aega, et lahkuda. Ma helistasin oma sõbrale Dougile – teadsin, et ta tuleb ega küsi ühtegi küsimust.

Ma tean, et inimestel on palju „sõpru.“ Kui paljudele inimestele oleksid sa aga nõus öösel helistama, kui sul on abi vaja? Kui paljudele inimestele saad kõigest enda kohta rääkida nii, et nad naerma ei hakka? Kui palju on inimesi, kellega sa suudad pikemat aega vaikuses istuda?

Parim viis, kuidas sellist inimest leida, on ise nii käituda. Anna, enne kui sa ootad midagi vastu. Ära isegi oota midagi vastu, sest nii toimivad tõelised sõbrad.

Ja kõige lihtsam viis...

Mõtle, mis teeks sinu lähedasi õnnelikumaks. Ja tee seda.

Sõpradede puhul, kellega sa ennast täiesti vabalt ei tunne, on „hoolimine“ nimisõna. Tõelised sõbrad näevad „hoolimist“ tegusõnana. Nad käituvad oma tunnetest lähtuvalt. Nad tulevad ja teevad. Vahel püüavad nad välja astuda ka oma mugavustsoonist, sest nad hoolivad.

Kui sa tahad, et sul oleks lähedasi sõpru, tee hoolimisest prioriteet. Toeta. Julgusta. Aita. Kui sa aga ei tea, kuidas midagi teha, siis küsi. Tõelised sõbrad aitavad.