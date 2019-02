Ära kiirusta tuludeklaratsiooniga

Paljudel on tuludeklaratsioon juba esitatud. Kuid kes seda veel ei ole teinud, ei peaks kiirustama, sest osa maksuvabastusest võib muidu kahe silma vahele jääda.

Tuludeklaratsiooni on esitanud esimeste päevadega pea pooled maksumaksjad. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Maksuameti andmetel esitasid esimese kolme päevaga enda tuludeklaratsiooni ligikaudu pooled maksumaksjatest. Tulemus ei üllata, kuna ameti varasematest teadetest on näha, et enammakstud tulumaksu saab kevadel tagasi ligi 519 000 maksumaksjat. Tegelikkuses on see arv ehk suuremgi, sest esialgsed tulemused võtsid arvesse ainult maksuvaba tulu kasutamata jätnud maksumaksjaid. Teine oluline faktor on mugavus – väga paljudel juhtudel saab eeltäidetud tuludeklaratsiooni esitada kõigest ühe nupuvajutusega.