Mängi Äripäeva mälumängu: kas mäletad üht erilist sularahaautomaati?

Maikuu mängus on üks küsimus president Lennart Meri ja väärtpaberite kohta. Foto: Sven Tupits

Äripäev saab sügisel 35aastaseks ja tähistab juubelit koos lugejatega suurt mälumängu mängides. Küsime kuni oktoobrini igal kuul lugejate käest kümme küsimust Eesti äri- ja majandusloo kohta.

Igal kuul loosime välja ka auhinna kõigi mängus osalejate vahel.

Maikuu auhinna paneb välja kosmeetikakliinik Skin Life Clinic – nahahoolduskomplekti, mis on kokku pandud Šveitsi, Saksamaa ja Prantsusmaa toodetest. Loosis osalemiseks tuleb pärast mängimist viktoriini lõpus jätta oma meiliaadress.

Niisiis, pane end proovile: kas mäletad, mida põnevat on juhtunud Eestis äris ja majanduses läbi aegade just mais?

Mängus saab osaleda kuu viimase päeva lõpuni.

Aprilli auhinnaks oli USCAR välja pannud nädalase sõiduõiguse Ameerika autoga RAM 1500. Kõikide mängus osalenute seast loosis Äripäev võitjaks Liivi K. Palju õnne! Võitjaga võetakse ühendust!

Skin Life Clinic on ilukliinik, mis pakub laia valikut meditsiinilise kosmetoloogia teenuseid nooruse, tervise ja ilu säilitamiseks. Kliinikust leiab sellised brändid nagu Soskin Paris, Valmont, QMS Medicosmetics, ReVive, Magry's, ning tehnoloogiad nagu HydraFacial, Endospheres Therapy, Icoone laser med, HIFU Smas lifting, Geneo, Venus legacy ja paljud teised.

Auhinnakomplektis on Soskin Paris komplekt Prantsuse apteegikosmeetikast, mis sisaldab näokreemi C-vitamiiniga, huuleõli õrnas punases toonis ja reisisuuruses näokoorijat. Need tooted niisutavad, toidavad ja taastavad nahka ning sobivad igas vanuses ja nahatüübiga inimesele. Veel leiab pakist QMS Medicosmeticsi komplekti, mis koosneb reisisuuruses kolme tootega kollageenisarjast. See komplekt aitab vähendada naha vananemist ja elastsuse kadu. Samuti reisisuuruses näokreemid, mis niisutavad nahka, parandavad selle toonust ja elastsust. Kingituse osa on ka Verdan Šveitsi deodorant, mis tagab pikaajalise kaitse ja värskuse.

Äripäeva tuntakse 1989. aastal alustanud ajalehe Äripäev järgi, kuid tänaseks on ettevõte kujunenud mitmekesiseks ettevõtlikele inimestele suunatud infopakkujaks. Äripäev avaldab majandusuudiseid laias valikus digikanalites, teeb raadiot ja podcaste, kirjastab raamatuid, avaldab äriinfot Infopangas ja oskusinfot teabevaras. Äripäev on Eesti suurim ärikonverentside ja koolituste korraldaja. Firma meeskonnas on rohkem kui 250 töötajat alates tippajakirjanikest kuni erinevate valdkondade asjatundjateni. Äripäeva omanik on Põhjamaade suurim meediakontsern Bonnier Grupp.