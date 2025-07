VKG omanikud plaanivad rajada Stockmanni juurde kaks hiidhoonet ja pargi

Kinnisvarafirma Maakri Holding AS juhatuse liige Sten Pisang sõnas, et tegelikult on veel pikk tee minna, sest pole teada, kui kaua detailplaneeringu protsess venib. „Detailplaneeringu kinnitamiseni võib minna väga positiivse stsenaariumi korral mõni aasta, aga on näiteid, kus on läinud 10 või enam aastat.“