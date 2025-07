Tagasi 09.07.25, 11:51 Vähemalt hetkeks on Trump Ukraina sõja ja Euroopa kaubanduse olulisust mõistnud Paistab, et USA ja Euroopa vastastikused tollid jäävad pigem madalamaks ning ka Ukraina kohta on president Donald Trump saatnud viimasel ajal positiivseid sõnumeid, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.

Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik hoiatas, et USA president Donald Trump kipub siiski tihti oma seisukohti muutma.

Foto: Andras Kralla

“Nii et selles praeguses hetkes me oleme heas seisus nii kaubandussõja kui ka Ukraina sõja mõttes. Mida see nüüd järgmiste kuude kontekstis tähendab, arvestades Donald Trumpi iseloomu, on võimatu öelda,” rääkis Lepik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Mis viitab, et Trump on hakanud mõistma, et USA-l on tollisõjast Euroopaga rohkem kaotada, ning mis annab lootust, et USA president on selgelt Ukraina selja taha seisnud, saab pikemalt kuulata intervjuust. Juttu tuli ka Trumpi kaubanduslepete tagasilöökidest, kogu selle määramatuse mõjust ettevõtetele, kuid ka Elon Muski poliitilistest ambitsioonidest.

Küsis Martin Teder.

