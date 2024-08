Tagasi 10.08.24, 10:00 Äripäeva mälumäng: Eesti ärimees andis välja enda raha Äripäev saab sügisel 35aastaseks ja tähistab juubelit koos lugejatega suurt mälumängu mängides. Küsime kuni oktoobrini igal kuul lugejate käest kümme küsimust Eesti äri- ja majandusloo kohta.

Äripäeva augusti mälumäng tuletab muu hulgas meelde, milline Eesti ärimees on välja lasknud enda allkirja kandva “raha”. Foto: Andras Kralla

Kõikide vastanute vahel loositakse igal kuul välja ka auhind. Juulis on loosiauhindu viis – mängus on trükisoojad Äripäeva kirjastatud investeerimisteemalised raamatud “ Bogleheads: investeerimise teejuht” . Niisiis, pane end proovile!

Kõigi eelmisel kuul vastanute vahel loosis Jazz Pesulad välja oma Q-Kaardi kuueks kuuks tasuta. Jazz Pesula Q-Kaart on püsimakselahendus, kuukaart, mis laseb kindla kuutasu eest oma autot kõikides Tallinna, Tartu ja Viimsi Jazz Pesutänavates (v.a Merimetsa ja Ülemiste Jazz Pesulad) kas või iga päev pesta. Selle kinkekaardi võitis Kristel Danneberg. Palju õnne!

Äripäeva tuntakse 1989. aastal alustanud ajalehe Äripäev järgi, kuid tänaseks on ettevõte kujunenud mitmekesiseks ettevõtlikele inimestele suunatud infopakkujaks. Äripäev avaldab majandusuudiseid laias valikus digikanalites, teeb raadiot ja podcast’e, kirjastab raamatuid, avaldab äriinfot Infopangas ja oskusinfot Teabevaras. Äripäev on Eesti suurim ärikonverentside ja koolituste korraldaja. Firma meeskonnas on rohkem kui 250 töötajat alates tippajakirjanikest kuni erinevate valdkondade asjatundjateni. Äripäeva omanik on Põhjamaade suurim meediakontsern Bonnier Grupp.

