Äripäeva mälumäng: kas mäletad neid juunikuu pööraseid patte?

Foto: Andras Kralla

Äripäev saab sügisel 35aastaseks ja tähistab juubelit koos lugejatega suurt mälumängu mängides. Küsime kuni oktoobrini igal kuul lugejate käest kümme küsimust Eesti äri- ja majandusloo kohta.

Igal kuul loosime välja ka auhinna kõigi mängus osalejate vahel. Juunikuu auhinnaks on priipääse Eesti suurimale majanduskonverentsile “Äriplaan 2025” , mis toimub 18. septembril. Oma uue aasta plaane avavad tänavu laval sellised suurettevõtjad nagu Taavi Madiberk, Guido Pärnits, Jaanus Otsa, Reet Roos, Kristel Kruustük ja paljud teised.

“Äriplaani” konverentsi pileti loosimises osalemiseks tuleb pärast mängimist viktoriini lõpus jätta oma meiliaadress. Konverentsi pileti väärtus on muidu 869 eurot, 27. juunini kehtib soodushind 669 eurot.

Niisiis, pane end proovile: kas mäletad, mida põnevat on toimunud Eesti äris ja majanduses läbi aegade just juunis? Selgub, et juhtunud on mitmeid pööraseid ja patuseid lugusid.

Mai auhinnaks oli ilukliinik Skin Life Clinic välja pannud nahahoolduskomplekti, mis on kokku pandud Šveitsi, Saksamaa ja Prantsusmaa toodetest. Kõikide mängus osalenute seast sai loosi tahtel võitjaks Marianna R. Palju õnne! Võitjaga võetakse ühendust!

Äripäeva tuntakse 1989. aastal alustanud ajalehe Äripäev järgi, kuid tänaseks on ettevõte kujunenud mitmekesiseks ettevõtlikele inimestele suunatud infopakkujaks. Äripäev avaldab majandusuudiseid laias valikus digikanalites, teeb raadiot ja podcast’e, kirjastab raamatuid, avaldab äriinfot Infopangas ja oskusinfot Teabevaras. Äripäev on Eesti suurim ärikonverentside ja koolituste korraldaja. Firma meeskonnas on rohkem kui 250 töötajat alates tippajakirjanikest kuni erinevate valdkondade asjatundjateni. Äripäeva omanik on Põhjamaade suurim meediakontsern Bonnier Grupp.