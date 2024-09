Tagasi 03.09.24, 19:00 Viis põhjust, miks iga juht peaks õppima tehisintellekti kasutama: konkurentsieelis 21. sajandil Tehisintellekti (AI) rakenduste õppimine on igale juhile äärmiselt oluline, et tõsta oma organisatsiooni efektiivsust ning luua innovatiivne ja tulevikku suunatud töökeskkond.

Viis põhjust, miks iga juht peaks õppima tehisintellekti kasutama: konkurentsieelis 21. sajandil

Siin on viis peamist põhjust, miks sinul kui juhil on mõistlik õppida tehisintellekti kasutamist:

1. Meeskonna toetamine

AI ei asenda inimesi, vaid täiendab nende tööd. Automatiseerides rutiinseid ja aeganõudvaid ülesandeid, vabastab AI töötajate aega loovamaks ja strateegilisemaks tegevuseks. Sinu roll juhina on toetada oma meeskondi uute tehnoloogiate omandamisel, et saavutada paremad tulemused ja suurendada töötajate rahulolu.

Näiteks ettevõte Klarna, mis pakub "osta nüüd – maksa hiljem"-teenust, võttis sel aastal kasutusele AI-assistendi, mis suutis esimesel kuul hallata 2,3 miljonit vestlust, asendades 700 täistööajaga agendi töö. See on võimaldanud töötajatel keskenduda keerukamatele ja loovamatele probleemidele, tõstes mitte ainult efektiivsust, vaid ka töötajate rahulolu.

2. Tööprotsesside tõhustamine

AI aitab optimeerida tööprotsesse, muutes need tõhusamaks. AI suudab analüüsida andmeid ja tuvastada mustreid, mis aitavad organisatsioonidel oma töövooge parandada. Rutiinsete ülesannete automatiseerimine võimaldab sul keskenduda olulisematele küsimustele ja strateegiate väljatöötamisele, tõstes seeläbi organisatsiooni efektiivsust.

Amazon vähendas 2024. aastal tarkvarauuendustele kuluvat aega viiekümnest arendajapäevast vaid mõne tunnini, säästes 4500 arendaja-aasta töö! See näitab, kuidas AI suudab automatiseerida ja kiirendada tarkvara uuendamise protsesse, mis on tavaliselt aeganõudvad ja tüütud.

3. Eesmärkide saavutamine

AI toetab sinu organisatsiooni strateegilisi eesmärke ja võimaldab analüüsida suuri andmehulkasid, mis aitab sul teha teadlikumaid otsuseid. Andmete põhjalik analüüs aitab mõista turu trende ja kliente, toetades ettevõtte kasvu ja arengut.

4. Sobivate tööriistade valimine

AI platvormid pakuvad erinevaid tööriistu andmeanalüüsiks ja masinõppe rakendamiseks. Õige platvormi valimine on oluline, et toetada sinu ettevõtte vajadusi. Sul on võimalus valida lahendusi, mis vastavad organisatsiooni eesmärkidele ning aitavad rakendada tehisintellekti lahendusi, mis toetavad äri arengut.

Tulemas on tehisintellekti koolitus, mille eesmärk on anda juhtidele teadmised ja praktilised oskused tehisintellekti tõhusaks rakendamiseks enesejuhtimisel, ettevõtte strateegias ja igapäevastes toimingutes ning luua mõtteviisi muutus ja sügavam arusaam tehnoloogia võimalustest, piirangutest ja ohtudest. Koolitust viib läbi Priit Ilomets. Vaata lähemalt koolitust Tehisintellekti meistriklass juhtidele

5. Tulemuste jälgimine

AI võimaldab sul jälgida ja analüüsida organisatsiooni tulemusi reaalajas. See aitab kiiresti tuvastada, kas rakendatud lahendused toovad soovitud tulemusi. Tulemuste jälgimine on oluline, et teha vajadusel kohandusi ja parandada organisatsiooni toimimist, aidates saavutada pikaajalisi eesmärke.

Paljud organisatsioonid kasutavad AI-põhiseid analüüsitööriistu, et jälgida oma turunduskampaaniate tulemuslikkust reaalajas. Kui kampaania ei too oodatud tulemusi, saad kiiresti kohandada strateegiat, näiteks muuta sihtrühma või reklaamisisu. See paindlikkus ja kohanemisvõime on kriitilise tähtsusega, et saavutada pikaajalisi eesmärke ja jääda konkurentsivõimeliseks.

