Tehisaru äris: kuue tunni töö kahanes tööstusfirmas paarile minutile

“Tehisaru äris”

Tegemist on Äripäeva kasulike artiklite sarjaga, kus jagatakse, kuidas tehisaru on juba muutnud tööd, ettevõtte toimimist kiiremaks ja ettevõtte tulemusi paremaks. Lugude eesmärk on julgustada ettevõtteid muudatustega kaasa minema, et väljuda tehnoloogiarevolutsioonist võitjana.