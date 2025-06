Tagasi 20.06.25, 18:00 Tehisaru põllumajanduses: ainult haige taim saab mürki ja satelliit mõõdab mulla niiskust Tehisintellekt on juba praegu Eesti põllumehe abimees. Kuid kas põllumajanduse tulevik on autonoomne traktor ja tehisaru, mis ütleb, millal külvata ja mida väetada?

Eesti põllumehed on üsnagi innovaatilised, leiavad saate “AI faktor” külalised.

Foto: Andras Kralla

"AI faktoris" räägivad eAgronomi kaasasutaja Robin Saluoks ja KappaZeta äriarenduse juht Tanel Kobrusepp tehisarust põllumajanduses. Tehisintellekt aitab satelliidi abil tuvastada, millal ja kuidas põldu hariti, pritsida taimekaitsevahendeid millimeetri täpsusega ja hinnata, kui palju süsinikku muld suudab siduda.

Eestis tegutsevad põllumehed on väga innovaatilised, leiab Robin Saluoks. Üks põhjus peitub selles, et Eestist on tulnud väga palju edukaid iduettevõtteid. “Teisalt on Eesti põllumajandusettevõtted Euroopa mõttes suured. Nad on suured ärid, mis otsivad viise, kuidas oma tööd efektiivistada,” rääkis Saluoks.

Praktilise näitena tõi Saluoks välja, et tehisintellekti kasutatakse praegu väga konkreetsete ülesannete täitmiseks. Näiteks taimekaitsevahendite kasutamisel aitab kaamera tuvastada väga täpselt ära haige taime ning seda vaid sinna pritsida. “Kui sul on viis last ja üks neist on haige, ei anna sa ju kõigile lastele ravimit,” illustreeris Saluoks näidet.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Pikemalt satelliitidest, AI tulevikust põllumajanduses ja Eesti põllumeeste innovatiivsusest saab kuulda juba saatest. Saatejuht on Mart Valner.