Tagasi 12.06.25, 06:00 Ardo Reinsalu tehisarujutud | mängustame elu, väldime orjastamist Tehnoloogia peab teenima inimest, mitte vastupidi – seisku see meeles, kui sukeldume tehisaru tootlust tõotavatesse mängudesse, kirjutab kolumnist Ardo Reinsalu.

Ardo Reinsalu.

Foto: Andras Kralla

“Kogu maailm on lava ja kõik mehed ja naised on kõigest näitlejad; neil on oma väljumised ja sisenemised; ja üks mees mängib oma elus paljusid rolle...”

Nii pani kunagi William Shakespeare meie eksistentsi oma ajatu mõtte kaudu mängulisse raamistikku.

Tänapäeval, kui tehisaru revolutsioon muudab igat elusfääri, tundub see tsitaat aktuaalsem kui kunagi varem. Eriti just tööelus. Me oleme astumas ajastusse, kus piir töö ja mängu vahel hägustub enneolematul moel – mitte ainult lõõgastava vaba aja veetmise, vaid meie igapäevaste tööülesannete tasandil.

Kas tehisaru, mis pakub punktide, märkide ja edetabelite kaudu “mängulist” lähenemist, muudab meie tööelu tõeliselt köitvaks ja motiveerivaks kogemuseks või on see hoopis nutikas orjastamise uusim vorm?

Ajajuhtimise AI-tööriistade entusiastina on tehisaru ja mängustamise sünergia mulle põnev teema. Mängustamine (gamification) kasutab inimpsühholoogia põhimõtteid, mis sarnaselt Candy Crush Saga mobiilimängule annab pidevalt ja mõõdetult positiivset tagasisidet ja väikeseid võite, et panna meid veel ja veel pingutama.

Selle taga on ajus toimiv dopamiini preemiasüsteem, kus iga väiksemgi saavutus aktiveerib sünapsides naudingu ja tasu protsesse, mis loovad sügava rahulolutunde.