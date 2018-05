Kaupleja Alex: usun hiinlaste rahakotti

Kaupleja Alex 15. mai 2018, 12:39

Viskasin eilse Home Depot' idee nurka ja tegin täna hommikul hoopis teistsuguse panuse. Panustasin sellele, et hiinlaste rahakotis on palju rohkem raha varuks, kui nad välja paista lasevad.

Jätsin virtuaalkonto positsiooni lahti, et ootan Home Depot' tänased majandustulemused ära, las olla see virtuaalne loteriipilet. Pärisrahaga tehinguks vajasin aga midagi vähem riskantset. Ja täna varahommikul Reutersi uudiseid sirvides saingi sobivalt idee: EDP pikk positsioon.

Aga nüüd kõigest järgemööda. Läksin eile õhtul kõigepealt proovima oma Home Depot' ideed . Idee seisnes selles, et täna teatab USA suurim koduste elektriseadmete kaupluste kett oma majandustulemused, ja need tulevad oodatust paremad. Lootsin, et hind tõuseb heade tulemuste ootuses eile mõnevõrra ja ma saan selle tõusu kinni püüda. See on nn ülesjooksu ehk run-up-strateegia.

Portugallasi madala hinnaga ei püüa

EDP on Portugali energeetikafirma, mille üks suuromanik on Hiina riigifirma CTG (China Three Gorges Corporation), maailma ühe suurima hüdrorajatise, Hiina Kolme Kuristiku tammi ja elektrijaama ehitaja ja operaator. CTG maksis viiendiku EDP eest 2011. aastal 2,7 miljardit eurot ning tegi eile ülevõtupakkumise Lissaboni börsil noteeritud EDP ülejäänud aktsiatele.

CTG pakkus aga ilmselgelt liiga vähe, vaid 5% üle viimase börsi hinna. EDP aktsia hind tõusis eile üle hiinlaste 3,26 eurose pakkumishinna, 3,4 euro juurde, kokku ligi 10%.

Ka JP Morgani analüütikud hindavad pakkumist madalaks. "Usume, et pakutud hind on liiga madal, et CTG suudaks saada täieliku kontrolli ettevõtte üle, mis muu hulgas pakub ka strateegilist jalajälge USA taastuvenergeetikas, ning eeldame, et juhatus/väikeaktsionärid nõuavad kõrgemat hinda," vahendas Reuters analüütikute juttu.

Mina arvan samuti, et pakutud hind on madal. Lääne-Euroopa börsilt ei viida suurt ettevõtet minema niimoodi, tühiseid sente eelmise nädala hinnale peale makstes, nagu see on Tallinnas võimalik, arvan mina. Institutsioonilised investorid ajavad jalad harki, kaevavad kabjad maasse ja ütlevad hiinlastele: ei anna, igal juhul mitte selle hinnaga. Hiinlased, kel oleks piinlik löödult koju tagasi minna, ent pakuvadki rohkem raha, et oma tahtmist saada.

Niisiis tegin panuse sellele, et EDP aktsiate eest küsitakse rohkem raha - ja ka saadakse, sest CTG on üks maailma suuremaid ja rikkamaid energeetikaettevõtteid ning EDP on oma hinda kuhjaga väärt. Ostsin pärisrahaga kontole 40 CFD lepingut EDP aktsiatele, tasemelt 3,41 eurot. Stop lossi seadsin tasemele 3,37. Ajaline siht on sellel tehingul kas see moment, millal hind tõuseb, sest CTG-lt tuleb uus pakkumine, või siis see moment, millal rakendub stop loss order, sest pakkumist ei tule ega tule ja hind hakkab vaikselt allamäge veerema. Arvan, et juba lähema paari päeva jooksul peaks olema kas üks või teine moment käes.