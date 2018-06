Uuel nädalal uue hooga

Reedel jäin ilma oma viimasestki positsioonist, kui kerge langus Dermira aktsias mu kõrgemale tõstetud stop-loss orderi käivitas. Seega on uuel nädalal esimene mure järgmiste tehingute otsimine.

Ravi puudumise tõiga tõttu on Azedral ka niinimetatud orbravimi staatus ja selle turuloa avalduse vaatab FDA läbi kiirendatult. Mistõttu võiks eeldada, et ka turuluba saadakse kergemini. Samas pikendas FDA avaldusele vastamise tähtaega kolm kuud 30. juulini, mis jälle viitab, et Azedral võib turuloa saamisega siiski probleeme olla.

Läheb siis 30. juulil nii või naa, saab Azedra turuloa või mitte, mina teen panuse sellele, et turuloa saamisele panustajaid koguneb selleks ajaks hulgaliselt ja ka aktsia hind tõuseb kokkuostmise käigus. Ehk tüüpiline ülesjooksu (run-up) strateegia.

Panuse teen biotehnoloogiasektorile kohaselt väikese, sada aktsiat ja stop-lossi asetan ostuhinnast üsna kaugele. Et juhuslik karude rüüsteretk, millest ma siin varem ka pikemalt kirjutanud olen, mind positsioonist enne õiget aega välja ei lööks.

Suur väikefirma Acceleron

Acceleron on teistsugune juhtum. Esiteks pole see päris selline aktsia, millega klassikalise ülesjooksu strateegiat mängitakse. Ülesjooksu strateegiale sobivad kõige paremini aktsiad, mis maksavad 5-15 dollarit tükk ja mille väljastanud ettevõtte turuväärtus jääb alla poole miljardi dollari.

Acceleroni turuväärtus on 1,7 miljardit dollarit ja aktsia hind üle 37 dollari. Ehk teisisõnu on ta biotehnoloogia idufirmade seas gigant. Selliseid aktsiaid turulubade saamised ja uuringutulemuste avaldamised enam nii kõvasti ei kõiguta – kui just pole tegu potentsiaalse hittravimiga.

Aga Acceleroni arendataval vereloome tõhustajal nimega Luspatercept ongi korralik hittravimi potentsiaal. Keset suve peaks sel aastal lõppema kaks tähtsat uuringut Luspatercepti mõju kohta, esimene neist puudutab verevähkide gruppi ja teine teatud gruppi verevaesushaigusi. Ravim peaks soodustama noorte punaliblede küpsemist.

Luspatercepti võimalike näidustuste loetelu on plaanitavalt isegi laiem ning ettevõttel on käsil veel mitu uuringut. Ravimikandidaadi potentsiaali on ära tundnud ka suur farmaatsiafirma Celgene, kes osaliselt uuringuid rahastab ja hiljem ravimi leviga tegelema hakkab. See, et idufirmal on nii tugev arenduspartner, annab ka investoritele kindlust. Niisiis võin ma kauplejana eeldada, et huviliste investorite voog suureneb enne uuringutulemuste teatavakstegemist ja Acceleroni aktsia käitub nagu nii, nagu ülesjooksu strateegias oodata ongi.