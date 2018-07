Kasutamata võimalused

Kaupleja Alex 20. juuli 2018, 16:50

Kui tavaliselt kirjutan neist tehingutest, mida ma ka reaalselt teen, siis täna räägin hoopis tegemata jäänud tehingutest. Ehk kasutamata jäänud võimalustest kasumit teenida või kahjumisse jääda – kuidas kunagi. Ehk aitavad need ideed aga mõnda teist kauplejat.

GE on üks USA tööstuse ikoone. Veel hiljuti tegeles ettevõte pea kõigega, alates kodumasinate ja plasti tootmisest ning lõpetades telekanali NBC majandamise ja tarbijakrediidi pakkumisega. See kõigis suundades laienemine ei olnud firmale aga tulu toonud, vaid pigem vastupidi, kõik erinevad kuluallikad ohustasid tõsiselt tema tulevikku.

Tasub teada Kaupleja Alexi kontoseis Hetkesaldo (suletud tehingute summa kontol): 9644,23 eurot Kapital (avatud tehingute kasum/kahjum kontol): 9691,05 eurot Reaalajas ülevaate Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest leiab SIIT.

Uus tegevjuht John Flannery on ette võtnud nende Augeiase tallide rookimise ja teatanud, et tulevikus kavatseb GE keskenduda oma põhilistele tugevatele tegevusaladele: energeetika, taastuvad tehnoloogiad ja mootorid.

Ehkki ma hoian Flanneryle pöialt, et tema raske töö õnnestuks, näen nagu JPMorgani analüütikudki, et väga palju on veel teha ja väga palju tuleb korstnasse kirjutada, enne kui tõhus GE uuesti sünnib. Sestap tundus mõistlik müüa GE praegu lühikeseks.

Miks positsioon aga võtmata jäi? Sest turg liikus vastu. Üsna selgelt ei jaganud teised kauplejad sama ideed ja GE aktsia liikus pigem üles- kui allapoole. Ükskõik kui hea idee ka endale tunduda võib – kui turg ikka seda ei toeta, pole mõtet vastuvoolu ujuma hakata. Kes aktsiat on jälginud, on tähele pannud, et juuli keskel kauples see 14,3 dollari lähedal ja on praegu 13,7 dollari juures. Nii et see oleks olnud kahjumlik positsioon ja praeguseks juba stop-loss'iga sulgunud.

Microsoft pikk

Kaks päeva enne Microsofti kvartalitulemuste avaldamist oli mul plaan minna Microsofti aktsias pikaks. Põhjusi oli mitu – kõigepealt see, et sõber Toomas hoiab Microsofti oma portfellis ja on selle aktsia käekäiguga kursis. Tema juhtis tähelepanu näiteks asjaolule, et suurem osa kvartalitest on Microsoft ootusi ületanud.

Teiseks meeldib mulle väga see, mida Microsofti tegevjuht Satya Nadella on firmaga teinud. Kunagisest puhtast tarkvaratootjast, mille nimi võrdus Windowsi ja Wordiga, on nüüd saanud tõeline IT-hiid, mis teenib raha kõigis populaarsetes valdkondades sotsiaalmeediast pilveteenusteni.

Miks ma ikkagi ei läinud pikaks? Esiteks on mulle vastumeelt osta aktsiat hinnatipust. Minu suur eeskuju Jesse Livermore, kes muidugi põhiliselt õpetas enda näitel, mida ei tohiks kaupleja teha, ütles, et aktsiad pole kunagi ostmiseks liiga kallid või müümiseks liiga odavad. Mina päris nii ei arva ega julge ka niimoodi tegutseda.

Teiseks ei meeldinud mulle aktsia liikumine sel hetkel, kui sisenemisele mõtlesin. Turu lahtioleku viimase pooltunni jooksul müüdi aktsiat suuremahuliselt allapoole. Näis sedamoodi, nagu oleks kõik kauplejad kasutanud Microsofti aktsia peal minu enda lemmikstrateegiat, ülesjooksu ja siis väljunud ühekorraga.

Niisiis jäi mul 105 dollari juures sisenemata. Mis edasi sai? Kaks päeva jõlkus aktsia sellesama hinna ümber ja siis tulid kvartalitulemused, mis olid, nagu ikka, paremad kui oodatud. Täna on aktsia hind eelturul 107,5 dollari juures, üle 3% plussis. Paistab, et näeme uut hinnakõrgust tulemas. Siit teenis seega punkti Livermore.

Axovant Sciences pikk

Axovant Sciences on taas üks väike ravimiarendaja, kelle aktsiat ma jälgin. Axovantil oli hiljuti mitu head uudist oma teraapiate kohta, millele aktsia reageeris loomulikult tõusuga, mis aga läks liiga suureks. Järgnes sama loomulikult allamüük, nii et juuni algul 5 dollari piiri ületanud aktsiat müüdi kuu aega hiljem 2,3 dollariga.

Sellelt tasemelt tundus aktsia mulle juba fundamentaalselt odav – oleks ma Toomas, ostnuks ma seda oma portfelli pikemaks hoidmiseks – ning ma plaanisin võtta pika positsiooni.

Aga seekord jäi positsioon võtmata mitte millegi muu kui tehniliste iseärasuste tõttu. Nimelt on minu kasutataval Admiral Marketsi kontol küll võimalik oma olemasolevat positsiooni Axovantis kinni panna, kuid mitte enam uut positsiooni avada. Nii jäigi aktsia ostmata. Täna eelturul kaupleb Axovanti aktsia juba 2,6 dollari juures.

Niisiis on kolmest teostamata ideest üks osutunud kehvaks ja kaks mõistlikuks. 2:1 pole üldse paha suhe, mis sest, et tehingud ise jäid kõik paberile.