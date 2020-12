Meeleteadlikkus on sama elementaarne kui hammaste hügieen

Uuringud kinnitavad, et ühes võimutunde paisumisega kipuvad juhid oma häid omadusi minetama. Tulemuseks on see, et sageli käituvad nad ebaviisakamalt, isekamalt ja ebaeetilisemalt kui nende alluvad. Foto: Unsplash

Mindfulness ehk meeleteadlikkus on sama asendamatu kui füüsiline liikumine või hammaste hügieen. Selle soosimine organisatsioonis kasvatab töötajate heaolu ja õnnetunnet, aga ka koostööd ja produktiivsust.

Praegust aega iseloomustavad info üleküllus, kiired muutused ja globaalne seotus. See pakub küll põnevaid võimalusi, kuid võib mitmel rindel sahmimise tõttu ka kurnavaks muutuda. Vajame igapäevaseid meeleteadlikkuse harjumusi, et olla keskendunud, kohal ning võimelised süvenema.

Meeleteadlikkuse praktiseerimiseks on palju viise, tõsiseks väljakutseks on aga muuta need püsivateks harjumusteks. Raamat „Juhi mõtteviis“ pakub asjalikke soovitusi organisatsioonidele, kus juba tegeletakse meeleteadlikkusega, kuid see on ka hea sissejuhatus neile, kes alles kaaluvad nende praktikate toomist oma ettevõtetesse.

Mis iseloomustab silmapaistvaid juhte?

Autorid pakuvad välja kaks omadust, mis iseloomustavad silmapaistavaid juhte ja edukaid organisatsioone. Need on isetus ja hoolivus, mida saab igaüks endas kasvatada. Elutark isetus aitab näha, kuidas ühiste pingutustega edu ja tulemusteni jõuda. Isetu juht näeb ja tunnustab kõigi pingutusi. Isetus tähendab ka julgust tunnistada vigu ning seista silmitsi hirmuga olla ebatäiuslik. See loob psühholoogilise turvatunde, kus ei pea vigasid varjama. Nõnda leitakse probleemidele kiiremini nutikaid lahendusi.

Isetu juht toob enda asemel esile töötajate panuse ning võtab vastutuse vigade tunnistamise ja lahendamise eest. Ta väljendab tänulikkust ja innustab töötajaidki seda tegema. Kui töötajad taipavad, et juht näeb nende tegelikku panust, kasvatab see soovi pühenduda ning aitab kaasa ettevõtte käekäigule.

Raamat: „Juhi mõtteviis“ Autor: Rasmus Hougaard, Jacqueline Carter Lehekülgi: 288 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Majandusliku edu võti

Enamik juhte nimetab hoolivust ja kaastundlikkust üheks kõige olulisemaks omaduseks, mis tõstab juhi autoriteetsust ja usaldusväärsust. Hoolivus mõjutab nii otsuseid, mida teeme, kui ka viise, kuidas me neid ellu viime. Raskete otsuste ning kiirustamise puhul muutub selle väljanäitamine küll parajaks väljakutseks, kuid samas tuleb meeles pidada, et just hoolivalt ja lugupidavalt edastatud negatiivne tagasiside lubab valutumalt edasi liikuda ja kiiremini uute lahendusteni jõuda.

Majanduslik edu on targa hoolivuse ja nutika tegutsemise tagajärg. Pikas perspektiivis toob üks ilma teiseta kaasa seisaku või kahju, seda nii töötajatele kui ka aktsionäridele. Raamat pakub sisukat ülevaadet teadusuuringutest ning tippjuhtide kogemustest koos praktiliste harjutustega sellest, miks ja kuidas kasvatada juhina iseendas ning organisatsioonis meeleteadlikkust, tarka isetust ja hoolivust. Eriti aktuaalne on see ajal, mil organisatsioonid seisavad silmitsi valikuga, milline saab olema nende mõju ühiskonna ja keskkonna käekäigule.