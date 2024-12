Tagasi 21.12.24, 11:30 Tehisintellekti turvalisus ja eetika: mida iga juht peab teadma Tehisintellekt on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks, mõjutades otsustusprotsesse, ärimudeleid ja töömeetodeid. Juhtide peamine murekoht on tehistaibu turvaline rakendamine töökeskkonnas, kirjutab koolitaja Priit Ilomets.

2025. aasta jooksul muutub töötajate koolitamine Euroopa Liidu AI määruse raames ettevõtjatele kohustuslikuks. Foto: Reuters/Scanpix

Šveitsi Föderaalse Tehnikaülikooli (EPFL) teadlase Maksym Andriushchenko värske uurimus näitab AI-süsteemide märkimisväärseid turvanõrkusi. Ta demonstreeris edukalt, kuidas on võimalik kõikide juhtivate keelemudelite turvameetmetest mööda hiilida.

See töö, mis pälvis maineka informaatika väitekirja auhinna, toob esile kriitilised turvakitsaskohad. Süsteemi turvameetmetest möödahiilimine tähendab tehisintellekti manipuleerimist viisil, mis sunnib seda eirama sisseehitatud piiranguid. See võib toimuda mitmel moel, näiteks:

konfidentsiaalsuspiirangute rikkumine näiliselt süütute päringutega;

kahjuliku koodi genereerimine turvatestimise ettekäändel;

pahatahtlike e-kirjade loomine õppematerjalide koostamise sildi all.

Manipuleeritud AI-süsteemid kujutavad ohtu nii organisatsioonidele kui ka ühiskonnale laiemalt. Hiljutised juhtumid Slovakkias ja Rumeenias näitasid, kuidas AI abil loodud võltssisu sekkus valimisprotsessi, levitas väärinfot ja õõnestas demokraatlikke põhimõtteid.

Praktilised sammud juhtidele

Ühelt poolt on olemas ennetavad meetmed, nagu näiteks regulaarsed turvaauditid ja süsteemide testimine, kaasates ka väliseksperte. Üheks eesmärgiks võiks olla põhjaliku arusaama loomine oma süsteemi haavatavustest.

Teisalt töötajate koolitamine tehisintellekti-riskide tuvastamiseks – 2025. aasta jooksul muutub töötajate koolitamine Euroopa Liidu AI määruse raames ettevõtjatele suisa kohustuslikuks.

Aitab strateegiline lähenemine. Näiteks eetiliste põhimõtete integreerimine arendusprotsessi algfaasist alates. Laiapõhjaline kaasamine ja mitmekülgse tagasiside kogumine nii oma töötajatelt kui regulaatoritelt kui laiemalt kogukonnalt. Loomulikult ka süsteemide regulaarne uuendamine vastavalt turvanõuetele.

Eetiline ja turvaline tehisaru pole pelgalt maine küsimus – see on üheaegselt nii nutikas äripraktika kui ka strateegiline konkurentsieelis. Usaldusväärne süsteem vähendab operatsiooniriske, tugevdab kliendisuhteid ja loob pikaajalise konkurentsieelise.

Tehisintellekt pakub märkimisväärseid võimalusi, kuid nõuab hoolikat ja vastutustundlikku lähenemist. Juhtide roll on tagada, et innovatsioon käiks käsikäes turvalisuse ja eetikaga, luues süsteeme, mis on ühtaegu tõhusad ja usaldusväärsed.