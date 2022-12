Äripäev 15.12.2022

Investorid arvavad, et inflatsiooni tipp on saavutatud, Aasia börs tõusis

Aasia aktsiad tõusid kolmapäeval, võlakirjad olid kindlad ja dollar langes pärast seda, kui andmed näitasid, et USA tarbijahinnad novembris vaevu tõusid, õhutades lootusi, et inflatsioon on jõudnud haripunkti ja intressimäärade tõus aeglustub ning peatub 2023. aastal.

