Sakreti käive kasvas 15 protsenti

Ehitusmaterjalide tootja Sakreti müügikäive kasvas Eestis mullu 15 protsenti ja jõudis 7 miljoni euroni.

Sakreti tehas Mäos. Foto: Sakret

„Auditeerimata andmetel kasvas Sakret OÜ käive 2018. aastal 7 miljoni euroni, aasta varem oli see 6 miljonit eurot. Nõudlus meie toodete järele kasvas kogu portfelli ulatuses: suurenenud on nii isolatsioonimaterjalide, plaatimissegude, kruntide, müürisegude kui ka betooni müük,” ütles Järvamaal Mäos kuivsegusid tootva ettevõtte tegevjuht Kaspars Pacēvičs ettevõtte saadetud pressiteates.

Pacēvičsi sõnul on edukad tulemused tingitud Eesti majanduse ja ehitussektori püsivast kasvust. „Oleme ka käesoleva aasta suhtes väga optimistlikud. Riigi soodne majandusolukord annab meile kindluse, et ka 2019. aasta on tuleb sama edukas,” ütles Pacēvičs.

Pacēvičs nimetab ettevõtte 2018. aasta kõige olulisemaks projektiks Purdi mõisa Järvamaal, mille restaureerimisel kasutati Sakreti materjale. „Oleme regiooni üks juhtivaid eksperte restaureerimissegude tootmisel ja meil on selles valdkonnas suur kogemus,” ütles Pacēvičs.

Sakret OÜ emaettevõtte ASi Sakret Holdings käive kasvas Balti riikides mullu 21,3 miljoni euroni. 2017. aastal oli ASi Sakret Holdings käive 19,3 miljonit eurot.