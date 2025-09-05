“Oli halb aasta.” Uue tehase ehitanud saapatootja neelas valusa kahjumi

Samelini saapavabrikul oli keeruline aasta, sest tellimusi jäi vähemaks ja koos vabriku kolimisega tuli hulk kaupa maha kanda, tõdes ettevõtte juht ja osanik Leida Kikka. Samas toob uus tehas rõõmu ning ka vana tehasega on põnevad plaanid tekkinud.