  OMX Baltic−0,18%295,33
  OMX Riga−0,02%921,42
  OMX Tallinn−0,11%2 009,32
  OMX Vilnius0,09%1 227,37
  S&P 500−0,69%6 415,54
  DOW 30−0,55%45 295,81
  Nasdaq −0,82%21 279,63
  FTSE 1000,49%9 161,48
  Nikkei 225−0,88%41 938,89
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%94,37
  ST
  03.09.25, 15:20

Kohaliku tootja Rõngu Pagari äri edeneb kodumaise Coop Panga toel

Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.
Rõngu Pagari eestvedajad Kristel ja Jaanus Peri vastvalminud tootmishoone katusel ettevõtte kiire arengu üle rõõmu tundmas. Foto: Fred Sprenk
  • Rõngu Pagari eestvedajad Kristel ja Jaanus Peri vastvalminud tootmishoone katusel ettevõtte kiire arengu üle rõõmu tundmas. Foto: Fred Sprenk
Rõngu Pagar on ligi 30-aastaga kasvanud kahe töötajaga kohalikust katsetajast ligi 100 töötajaga suurtootjaks, kelle maitsvaid tooteid ostetakse oma laule üle Eesti nii argi- kui ka pidupäevadel. Lõunaeestlastele on selleks avatud kaks esinduspoodi Tartus, üks Rõngus ja üks Viljandis. Teised kasutavad aktiivselt Rõngu pagari mugavat e-poodi.
Rõngu Pagar on eriline selle poolest, et ei lisa siiani oma toodetesse säilitusaineid. See on nii ettevõtte asutaja ja juhi Jaanus Peri ning tema pere soovil, kes ütlevad, et tahavad oma ettevõtte küpsetisi ikka ise ka süüa.
Nii jõudsime kodumaisesse Coop Panka, kes pakkus meile häid laenutingimusi ja oli julge tulema meiesuguse maaettevõtte arenguga kaasa.
Rõngu Pagar asutaja ja juht Jaanus Peri
Möödunud aastal alustas ettevõte uue tootmishoone ehitamist. „See mõte vaagis mul peas pikalt, ikka mitu-mitu aastat. Mõistsime, et meie tootmine vajab automatiseerimist ja robotiseerimist, kuid selle tarvis on vaja ruumi ja ruumipuudus oli meil juba ammu,“ rääkis Peri.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Suurpangal, kelle juures olime arveldanud aegade algusest peale, meisse usku ei olnud. Nad ei mõistnud meie äri vajadusi, kahtlesid kohaliku ettevõtluse potentsaalis. Nii jõudsime kodumaisesse Coop Panka, kes pakkus meile häid laenutingimusi ja oli julge tulema meiesuguse maaettevõtte arenguga kaasa,“ selgitas pereettevõtte juht Peri.
Uus Rõngu Pagari tootmishoone pakub töötajatele paremaid tingimusi ja klientidele veelgi kvaliteetsemaid tooteid. Foto: Fred Sprenk
  • Uus Rõngu Pagari tootmishoone pakub töötajatele paremaid tingimusi ja klientidele veelgi kvaliteetsemaid tooteid. Foto: Fred Sprenk
Coop Panga finantseeringu abil sai Rõngu Pagar tuua oma toomise kolmest eri hoonest ühe katuse alla. „Meie tootmisjuhil on nüüd seadmetest ja toodangust parem ülevaade. Suurendasime efektiivust ja vähendasime toodete kvaliteedi kõikumist. Töötajad on paranenud töötingimuste üle rõõmsad,“ rääkis Peri õnnestunud investeeringust.
„Tunneme toidutootmise valdkonda hästi ja meie areng on kiire. Mida ma ei salli, on nii-öelda loll töö. Otsime pidevalt võimalusi selle vähendamiseks. Näiteks hiljuti võtsime Coop Pangast liisingusse positsioneerimise magnetlaua, mis vähendab oluliselt meie töötajate füüsilist ja rasket tööd ning aitab kokku hoida ka nende aega,“ lisas ta.

Kohalik hindab kohalikku

Peri sõnul muutub Rõngu Pagari tootmine päev-päevalt efektiivsemaks ja käibenumbrid teevad talle rõõmu. „Kõige selle juures on usaldusväärne ja kindel finantspartner meile väga oluline. Ja mis peamine: Coop Pank on kohalik pank, mis tähendab, et nende teenitud raha jääb Eestisse ja suunatakse tagasi Eesti majandusse. Meie jaoks on see oluline väärtus,“ sõnas ta.
Coop Pank on kohalik pank, mis tähendab, et nende teenitud raha jääb Eestisse ja suunatakse tagasi Eesti majandusse. Meie jaoks on see oluline väärtus.
Rõngu Pagar asutaja ja juht Jaanus Peri
Peri sõnul kasutavad nad igapäevaselt mitmeid kodumaise panga teenuseid. „Arveldame Coop Panga arvelduskonto kaudu mugavalt nii oma tarnijate kui ka klientidega. Lisaks oleme ühendanud oma ettevõtte pangakontod Coop Panga tasuta Gatewayga – selle abil loodud mugav otseühendus meie pangakontode ja Merit Tarkvara raamatupidamisprogrammi vahel näitab meile meie laekumisi ja väljaminekuid reaalajas. Nii hoiame oma finantside korraldamisega tublisti aega kokku. Liidestamine oli väga lihtne ning ilma ühegi kuluta. Samuti kasutame igapäevaselt Coop Panga faktooringut oma rahavoogude juhtimiseks,“ kiitis Peri.
Ta lisas, et nende jaoks on väga vajalik ka e-poe pidamine, kuid selle haldamine ja töös hoidmine ei ole ettevõttele alati lihtne.
Töökindluse ja mugavuse jaoks kasutab Rõngu Pagar oma e-poes maksete kogumiseks Coop Panga ja Montonio pakutavat lahendust. „Nii on meil soodsalt kaetud kõik vajalikud makseviisid Baltikumis ja kaugemalgi. Samuti saame tänu Coop Panga ja Montonio ühisele makselahendusele lisada oma väljasaadetavatele arvetele automaatsed makselingid, mis on meie jaoks oluliselt suurendanud kohese maksmise osakaalu ja vähendanud võlglastega tegelemise kulu. Coop Panga ja Montonio makselahendus sisaldab isegi Omniva, SmartPosti, DPD ja Venipaki tarneid, mida me samuti sageli kasutame,“ rääkis Peri.
Ta lisas, et kõigi panga võimaluste ja uute teenuste kasutuselevõtmisega on neile ja nende raamatupidajale olnud suureks abiks personaalne haldur, kelle saavad endale automaatselt kõik Coop Panga ärikliendid. „Saame oma personaalse halduriga igal hetkel mugavalt ühendust võtta ja vajadusel ka kohtuda – tunneme, et halduril on meie käekäigust alati hea ülevaade ning ta otsib ja pakub meie äri edendamiseks parimad lahendusi,“ ütles Peri.
Rõngu Pagar on ligi 30-aastaga kasvanud kahe töötajaga kohalikust katsetajast ligi 100 töötajaga suurtootjaks, kelle maitsvaid tooteid ostetakse oma laule üle Eesti nii argi- kui ka pidupäevadel.
  • Rõngu Pagar on ligi 30-aastaga kasvanud kahe töötajaga kohalikust katsetajast ligi 100 töötajaga suurtootjaks, kelle maitsvaid tooteid ostetakse oma laule üle Eesti nii argi- kui ka pidupäevadel.

Kodumaises Coop Pangas on ärikliendile olemas kõik vajalik

• Ärikliendid arveldavad Coop Panga Äripaketis tasuta, teenivad lojaalsusprogrammiga UUS TASE arvelduskonto jäägilt Eesti kõrgeimat intressi ning kasutavad paindlikke finantseerimislahendusi.
• Coop Panga Äripaketis on tasuta Euroopa maksed, pangalingi maksete vastuvõtmine ja deebetkaart ning puudub paketitasu.
• Ettevõtte rahaliste vahendite kasumlikumaks hoiustamiseks maksab Coop Pank parimat intressi tähtajalistele hoiustele. Kõik ühes e-makselahendus ja võimalus teenida selle eest ka kaupmehe boonust. Boonus sõltub e-maksete mahust, näiteks väiksemal kaupmehel võib see katta kogu makselahenduse kulu ja suuremal teeb see makse hinna märksa soodsamaks. Keskmiselt maksab pank kaupmeestele kinni kuni 70% nende makselahenduse kogukulust.
• Finantseerimistoodetest pakub Coop Pank äriklientidele investeerimislaenu, arvelduskrediiti, käibekapitalilaenu, garantiisid, liisingut, faktooringut, hooajaliste tööde laenu ja korteriühistulaenu.
• Coop Pangas on igal ärikliendil personaalne ärikliendihaldur, kes annab nõu ja on alati olemas igas Eestimaa nurgas. Isiklik haldur on nii suurtel kui ka alles alustavatel ettevõtetel.
• Suurimatele tegijatele pakub Coop Pank eraldi kontsernikontot, mis on mugav lahendus kontserni raha koondamiseks ja haldamiseks.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

