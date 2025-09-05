Balti börside suurim langeja oli Merko Ehitus, S&P 500 jätkab rekordilisel kõrgusel
Reedel lõpetasid Balti börsid suuremas osas roheliselt. Balti koondindeks edenes 0,12%, Tallinna börs 0,09% ja Riia börs 0,1%. Vilniuse börs taandus 0,11%. USA aktsiaturud tõusevad, kuna tööturg näitab dramaatilist aeglustumist.
Neljapäeva lõpetasid suurem osa Balti börse punases. Balti koondindeks taandus 0,03%, Tallinna börs 0,05% ja Riia börs 0,1%. Ainsana edenes Vilniuse börs 0,3%. USA aktsiad alustasid kauplemispäeva erisuunaliselt.
Balti börsidest taandus kolmapäeval ainsana Tallinna börs, viies punasesse ka koondindeksi Baltic Benchmark. Samal ajal tähistas Wall Street USA viimaste aastakümnete suurima konkurentsivaidluse lõppu, kui kohus otsustas, et Google ei pea oma Chrome’i brauserit müüma.