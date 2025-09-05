Äripäev
  • OMX Baltic0,29%296,26
  • OMX Riga−0,18%919,58
  • OMX Tallinn0,08%2 008,97
  • OMX Vilnius0,52%1 236,27
  • S&P 5000,83%6 502,08
  • DOW 300,77%45 621,29
  • Nasdaq 0,98%21 707,69
  • FTSE 1000,31%9 245,23
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,21
  • 05.09.25, 13:48

USA vähendab julgeolekuabi Balti riikidele

USA plaanib järk-järgult vähendada julgeolekuabi Venemaa Euroopa naabritele, et sundida Euroopat oma kaitse eest rohkem maksma, kirjutab Financial Times.
Aasta on 2014. Valjude paukude ja helikopterimüra saatel harjutasid Ameerika Ühendriikude 173. õhudessantbrigaadi sõdurid seitsme helikopteri abil endise Murru vangla territooriumi vallutamist.
  • Aasta on 2014. Valjude paukude ja helikopterimüra saatel harjutasid Ameerika Ühendriikude 173. õhudessantbrigaadi sõdurid seitsme helikopteri abil endise Murru vangla territooriumi vallutamist.
  • Foto: Andres Haabu
Lehe andmetel on Pentagon öelnud Euroopa diplomaatidele, et ei rahasta enam programme, mis koolitavad ja varustavad sõjaväge Ida-Euroopa riikides, mis oleksid Venemaaga konflikti eesliinil. Abi peamised saajad on olnud Eesti, Läti ja Leedu.
Tartus asuva Lumo autopoe omaniku Martin Kerge sõnul on PROOV-numbrite piirang pannud kasutatud autode müüjad pärast automaksu kehtestamist keerulisse olukorda ja ja on mõelnud äritegevuse lõpetamise peale.

Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. "Tegelikult on üsna kole aeg"
Uudised
  • 04.09.25, 06:00
Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. “Tegelikult on üsna kole aeg”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Uudised
  • 04.09.25, 15:45
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".

Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Uudised
  • 04.09.25, 17:18
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Kinnisvaraärimees Heiti Salumets pakkus ühel oksjonil kinnistu eest ulmeliselt suure hinna, millest ta hiljem taganes. Seetõttu sai ta kaela hiigelnõude.
Uudised
  • 03.09.25, 17:30
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
Oleg Gross pidi näiteks Iisakul tegema sinise kauplusehoone, sest nõnda nõudis üks ametnik.
Uudised
  • 04.09.25, 13:00
Gross ehitab jõudsalt uusi poode. Ometi pidurdab bürokraatia hoogu
Margus Rink rääkis intervjuus, kuidas tal on viimasel aastal tekkinud kahtlus, kas ta KOVi valimistel hääletab selle erakonna poolt, kelle poolt on ta viimased 30 aastat hääletanud.

Margus Rink: nii odavalt kui investor Toomas ma Coopi aktsiaid küll ei müü
Saated
  • 04.09.25, 11:14
Margus Rink: nii odavalt kui investor Toomas ma Coopi aktsiaid küll ei müü
Eesti Energia müüs 2017. aastal maha 55% oma 65% suurusest osalusest Jordaania põlevkiviprojektis.
Börsiuudised
  • 03.09.25, 17:38
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast
Rõngu Pagari eestvedajad Kristel ja Jaanus Peri vastvalminud tootmishoone katusel ettevõtte kiire arengu üle rõõmu tundmas. Foto: Fred Sprenk
  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 15:20
Kohaliku tootja Rõngu Pagari äri edeneb kodumaise Coop Panga toel
Danske kriminaalasjas süüdistatavad avaistungil. Praegu annab ütlusi Jevgeni Agnevštšikov (vestiga), järgmisena peaks ütluseid andma võtmesüüdistatav Erik Lidmets (prillidega).
Tallinna Sadama vari kummitab. Danske asjas nõutakse järgmise rahvakohtuniku eemaldamist
Aasta on 2014. Valjude paukude ja helikopterimüra saatel harjutasid Ameerika Ühendriikude 173. õhudessantbrigaadi sõdurid seitsme helikopteri abil endise Murru vangla territooriumi vallutamist.
USA vähendab julgeolekuabi Balti riikidele
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Danske kriminaalasjas süüdistatavad avaistungil. Praegu annab ütlusi Jevgeni Agnevštšikov (vestiga), järgmisena peaks ütluseid andma võtmesüüdistatav Erik Lidmets (prillidega).
Tallinna Sadama vari kummitab. Danske asjas nõutakse järgmise rahvakohtuniku eemaldamist
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse taristuteemalisel infopäeval „Kuidas EHITADA riigikaitset?" tutvustati ka uuemaid hankemudeleid ning selgitati kaitseväe territooriumitele ligipääsu protseduure ja muudatusi riigisaladuse loa taotlemises.

Riigikaitsega seotud taristut ehitatakse nelja aastaga 680 miljoni eest
Riigikaitsega seotud taristut ehitatakse nelja aastaga 680 miljoni eest
Endine tippjalgpallur Martin Reim Eesti jalgpallikoondise peatreenerina (2016–2019).
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Toomas Luman ise suurt uudist ei kinnitanud. “Aitäh tülitamast, head päeva!“
30 aastat kaubanduskoda vedanud Toomas Luman paneb ameti maha
Toidukaubad kallinesid aastaga 9,2%, teatas statistikaamet.
Toidukaubad tirisid augusti hinnatõusu kahe aasta kiireimaks
Maksad või sured? PROOViks nüüd seadust muuta
Maksad või sured? PROOViks nüüd seadust muuta
“Energiakooli” saatejuht Henrik Kalmet, president Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
  • ST
Kuidas kindlustada Eesti ja Euroopa energiatulevik? Arutlevad Kersti Kaljulaid ja Marko Mihkelson
Lauri Meidla kuulus Saunumi nõukogusse 2020. aastast.
Lauri Meidla ei jätka Saunumi nõukogus
Kiibitootja tulud kasvasid aastaga 22%.
Kiibitootja teatas rekordilistest müügitulemustest
S&P 500 tõusis neljapäeval rekordilise 6502,08 punktini.
S&P 500 saavutas uue rekordi, kuid kardetakse USA keskpanga sõltumatuse pärast
Amazoni projekt on püüdlus jõuda järgi Muski satelliitinterneti pakkujale Starlinkile.
Amazoni aktsia hüppas lennufirmaga sõlmitud lepingu tõttu
Tallinna börs taandus neljapäeval 0,05%.
Balti börsid taandusid, USA aktsiaid mõjutab nõrgenev tööturg
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.

Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.

Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.

Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid

Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Hommikuprogramm
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
00:00
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
00:00
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
Ruutmeetrite taga
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
Hommikuprogramm
Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
Hommikuprogramm
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
Hommikuprogramm
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
1
Uudised
  • 04.09.25, 06:00
Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. “Tegelikult on üsna kole aeg”
2
Uudised
  • 04.09.25, 15:45
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
3
Uudised
  • 04.09.25, 17:18
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
4
Uudised
  • 03.09.25, 17:30
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
5
Uudised
  • 04.09.25, 13:00
Gross ehitab jõudsalt uusi poode. Ometi pidurdab bürokraatia hoogu
6
Börsiuudised
  • 03.09.25, 17:38
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast

Uudised
  • 05.09.25, 13:48
USA vähendab julgeolekuabi Balti riikidele
Uudised
  • 05.09.25, 13:38
Tallinna Sadama vari kummitab. Danske asjas nõutakse järgmise rahvakohtuniku eemaldamist
Saated
  • 05.09.25, 13:17
Meediapädevuse asjatundja hoiatab: AI julgustab teismelisi enesetapule
Uudised
  • 05.09.25, 13:02
Riigikaitsega seotud taristut ehitatakse nelja aastaga 680 miljoni eest
Saated
  • 05.09.25, 11:30
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Börsiuudised
  • 05.09.25, 11:01
Lauri Meidla ei jätka Saunumi nõukogus
Uudised
  • 05.09.25, 10:56
30 aastat kaubanduskoda vedanud Toomas Luman paneb ameti maha
Uudised
  • 05.09.25, 10:23
Läänemerre rajatakse lähiajal neli uut merekaablit
