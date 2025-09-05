Tagasi 05.09.25, 13:48 USA vähendab julgeolekuabi Balti riikidele USA plaanib järk-järgult vähendada julgeolekuabi Venemaa Euroopa naabritele, et sundida Euroopat oma kaitse eest rohkem maksma, kirjutab Financial Times.

Aasta on 2014. Valjude paukude ja helikopterimüra saatel harjutasid Ameerika Ühendriikude 173. õhudessantbrigaadi sõdurid seitsme helikopteri abil endise Murru vangla territooriumi vallutamist.

Foto: Andres Haabu

Lehe andmetel on Pentagon öelnud Euroopa diplomaatidele, et ei rahasta enam programme, mis koolitavad ja varustavad sõjaväge Ida-Euroopa riikides, mis oleksid Venemaaga konflikti eesliinil. Abi peamised saajad on olnud Eesti, Läti ja Leedu.