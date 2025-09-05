USA vähendab julgeolekuabi Balti riikidele

Aasta on 2014. Valjude paukude ja helikopterimüra saatel harjutasid Ameerika Ühendriikude 173. õhudessantbrigaadi sõdurid seitsme helikopteri abil endise Murru vangla territooriumi vallutamist.
Foto: Andres Haabu
Lehe andmetel on Pentagon öelnud Euroopa diplomaatidele, et ei rahasta enam programme, mis koolitavad ja varustavad sõjaväge Ida-Euroopa riikides, mis oleksid Venemaaga konflikti eesliinil. Abi peamised saajad on olnud Eesti, Läti ja Leedu.
