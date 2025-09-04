Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti

Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Foto: Veiko Tõkman
Ajutise pankrotihalduri Indrek Lepsoo aruande järgi on Eesti Pelmeenitööstusel kohustusi vähemalt summas 1,6 miljonit eurot. Sellele lisandub Enefitiga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest esitatud nõue ligi 2,8 miljonit eurot.
