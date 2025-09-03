Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
Liigse agarusega kohtutäituri oksjonil rapsinud kinnisvaraärimees Heiti Salumets sai varem kütuse- ja bussiveoäriga tegelenud Aivo Pärnalt ligi 800 000eurose nõude, Tartu maakohus otsustas aga, et nõude välistab hea usu põhimõte.
Rahaga on raske, aga tagatised on meil head ning tunneli lõpus paistab valgus ja see pole rong, mis meie poole sööstab, kirjutab maksuvõla tõttu tähelepanu keskpunkti sattunud arendaja Heiti Salumets vastulauses.
Tartu uusarenduses on tööd venima jäänud ning ostjate kannatus katkemas. Maksuvõlgades ja töötajatega vaidlev arendaja süüdistab intriige kiskuvaid kliente, kes ei taha mõista ettevõtja rasket olukorda ja tehtud pingutusi.
Tartu kinnisvaraarendaja pööras ühe oma kliendiga niivõrd tülli, et keeldus talle kodu müümast. Kohus sundis arendajat siiski võtmeid ostjale üle andma, kuid suurt osa kokkulepitud müügisummast pole ta senini saanud.
