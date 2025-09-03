Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi

"Kohtusse lähen siis, kui kutsutakse!"

Rahaga on raske, aga tagatised on meil head ning tunneli lõpus paistab valgus ja see pole rong, mis meie poole sööstab, kirjutab maksuvõla tõttu tähelepanu keskpunkti sattunud arendaja Heiti Salumets vastulauses.