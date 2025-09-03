Äripäev
  • 03.09.25, 17:30

Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi

Liigse agarusega kohtutäituri oksjonil rapsinud kinnisvaraärimees Heiti Salumets sai varem kütuse- ja bussiveoäriga tegelenud Aivo Pärnalt ligi 800 000eurose nõude, Tartu maakohus otsustas aga, et nõude välistab hea usu põhimõte.
Kinnisvaraärimees Heiti Salumets pakkus ühel oksjonil kinnistu eest ulmeliselt suure hinna, millest ta hiljem taganes. Seetõttu sai ta kaela hiigelnõude.
  • Kinnisvaraärimees Heiti Salumets pakkus ühel oksjonil kinnistu eest ulmeliselt suure hinna, millest ta hiljem taganes. Seetõttu sai ta kaela hiigelnõude.
  • Foto: Margus Ansu / Postimees / Scanpix
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

