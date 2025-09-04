Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. “Tegelikult on üsna kole aeg”

Tartus asuva Lumo autopoe omaniku Martin Kerge sõnul on PROOV-numbrite piirang pannud kasutatud autode müüjad pärast automaksu kehtestamist keerulisse olukorda ja ta on mõelnud äritegevuse lõpetamise peale.
Foto: Jassu Hertsmann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
“Olukord Eesti autoturul on päris masendav. Eriti kontekstis, et automaks pidi meid viima rohelisemate autode poole, aga tegelikkuses oleme tagasi nõukaajas, kus eraauto omanikku peetakse kulakuks ja pursuiks,” kirjutab Bassadone Baltic OÜ Baltikumi juht Erkki Ots Infopanga värskelt ilmunud sõidukimüüjate aastaraportis.
Paljud autoomanikud on maksu- ja tolliametilt saanud praeguseks kätte teavituse mootorsõiduki aastamaksu kahes osas tasumise kohta, mis ameti tulumaksu osakonna juhi Madis Laasi sõnul tekitab kohustuse tasuda maks aasta lõpuni isegi siis, kui auto omanik oldi vaid üks päev.
22. septembril toimub Tallinnas Defence Innovation Day, mis toob kokku kaitse-, tehnoloogia– ja investeerimisvaldkonna liidrid NATO riikidest ja kaugemaltki. Üht paneeli modereerib Jaanika Merilo, kellel on lai kogemuste pagas Eesti ja Ukraina digireformides. Tema jaoks on see enam kui lihtsalt arutelu– see on võimalus tuua Ukraina lahinguvälja kogemused otse Euroopa julgeoleku tulevikku kujundavatesse vestlustesse.