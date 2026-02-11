RMK hakkab pärast koondamist metsakasvatust ostma erasektorilt
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) viib metsakasvatustööd senisest täielikumalt üle teenuspõhisele mudelile. Muudatus tähendab, et noore metsa rajamine ja hooldus ostetakse edaspidi täielikult sisse erasektorist ning RMK loobub senistest palgalistest metsakasvatustöölistest.
RMK tahab muuta metsakasvatajate töökaotust võimalikult “pehmeks”, kinnitasid RMK juhatuse liige Agne Aija ning metsakasvatuse ja taimlamajanduse juht Toomas Väät.
Foto: Toomas Kelt
“Kui me alustaksime täna nullist, läheksime kohe selle mudeli peale, et kasutame töövõtjaid,” ütles RMK metsakasvatuse ja taimlamajanduse valdkonna juht Toomas Väät Äripäeva raadio saates “Mets ja majandus”.
