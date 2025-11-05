Tagasi 05.11.25, 14:14 Metsaoksjonite korraldaja: varem või hiljem hakkavad ka välismaalased metsa müüma Sellest, et Eesti metsamaa koondub järjest enam välismaiste suurte tegijate kätte, on Tehingukeskus OÜ juhatuse liige Matis Hint kuulnud korduvalt, ent ta usub, et ka nemad panevad varem või hiljem ostetud metsamaa müüki.

Oksjonite korraldaja Matis Hindi hinnangul ei püsi metsamaa ühe omaniku käes ülemäära kaua.

Foto: Indrek Susi

Puiduturu olukorrast rääkivas “Energiatunni” saates märgib Matis Hint, et puiduturg on muutlik. “Olen seda juttu oma karjääri jooksul kuulnud pidevalt, et välismaalased ostavad kõik ära. Varem või hiljem hakkavad nad uuesti müüma.”

Hint võrdleb saates metsamaa hinnadünaamikat elukondliku kinnisvaraturu hinnadünaamikaga. “Minu arvamus on, et elukondlik kinnisvara on oluliselt rohkem kõikunud üles-alla, sest metsamaa hind on üsna täpselt välja arvutatav ja seal ei saa tõus ei saa olla nii järsk.”

Samas toob Hint välja, et küttepuidu kokkuostuhind on viimase kolme aasta jooksul kukkunud üle kahe korra – turu tipuaegadel, kolm aastat tagasi, oli see umbes 90 eurot tihumeetri eest, nüüdseks on hind langenud 30–40 euro peale.

Saates annab oma kommentaari ka RMK puiduturustusosakonna juhataja Esko Oras, kes räägib puiduhindade kõrvale RMK metsamaterjali müügiprotsessi korraldusest, kuidas jõutakse ostjateni, millised on lepingud ja kui suur osa metsamaterjalist müüakse kestvuslepingutega.

Saatejuht on Lauri Leet.