  OMX Baltic−0,44%291,61
  • OMX Riga0,33%914,79
  • OMX Tallinn−0,74%1 909
  • OMX Vilnius−0,25%1 259,5
  • S&P 500−1,17%6 771,55
  • DOW 30−0,53%47 085,24
  • Nasdaq −2,04%23 348,64
  • FTSE 1000,12%9 726,69
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,36
  05.11.25, 14:14

Metsaoksjonite korraldaja: varem või hiljem hakkavad ka välismaalased metsa müüma

Sellest, et Eesti metsamaa koondub järjest enam välismaiste suurte tegijate kätte, on Tehingukeskus OÜ juhatuse liige Matis Hint kuulnud korduvalt, ent ta usub, et ka nemad panevad varem või hiljem ostetud metsamaa müüki.
Oksjonite korraldaja Matis Hindi hinnangul ei püsi metsamaa ühe omaniku käes ülemäära kaua.
  Foto: Indrek Susi
  • Foto: Indrek Susi
Puiduturu olukorrast rääkivas “Energiatunni” saates märgib Matis Hint, et puiduturg on muutlik. “Olen seda juttu oma karjääri jooksul kuulnud pidevalt, et välismaalased ostavad kõik ära. Varem või hiljem hakkavad nad uuesti müüma.”
Hint võrdleb saates metsamaa hinnadünaamikat elukondliku kinnisvaraturu hinnadünaamikaga. “Minu arvamus on, et elukondlik kinnisvara on oluliselt rohkem kõikunud üles-alla, sest metsamaa hind on üsna täpselt välja arvutatav ja seal ei saa tõus ei saa olla nii järsk.”
Samas toob Hint välja, et küttepuidu kokkuostuhind on viimase kolme aasta jooksul kukkunud üle kahe korra – turu tipuaegadel, kolm aastat tagasi, oli see umbes 90 eurot tihumeetri eest, nüüdseks on hind langenud 30–40 euro peale.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates annab oma kommentaari ka RMK puiduturustusosakonna juhataja Esko Oras, kes räägib puiduhindade kõrvale RMK metsamaterjali müügiprotsessi korraldusest, kuidas jõutakse ostjateni, millised on lepingud ja kui suur osa metsamaterjalist müüakse kestvuslepingutega.
Saatejuht on Lauri Leet.
Metsaoksjonite korraldaja: varem või hiljem hakkavad ka välismaalased metsa müüma
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Aasta töösturi finalist hoiatab: import röövib Eestilt kontolli
Hommikuprogramm
Aasta töösturi finalist hoiatab: import röövib Eestilt kontolli
00:00
Investor Toomas: panin südametäiega ühe aktsia müüki
Investor Toomase tund
Investor Toomas: panin südametäiega ühe aktsia müüki
00:00
Kress investorite hirmust: praegu on õige hetk teha vajalikud liigutused
Hommikuprogramm
Kress investorite hirmust: praegu on õige hetk teha vajalikud liigutused
Ajaloo suurim kaitsetööstuse investeering saab viimast lihvi
Kuum tool
Ajaloo suurim kaitsetööstuse investeering saab viimast lihvi
Ain Hanschmidt: Infortar on valmis kaaluma E-piima investeerimist
Hommikuprogramm
Ain Hanschmidt: Infortar on valmis kaaluma E-piima investeerimist
President Alar Karis: kõik Eesti ettevõtted vajavad järeleaitamistunde
Hommikuprogramm
President Alar Karis: kõik Eesti ettevõtted vajavad järeleaitamistunde
